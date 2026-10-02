El tiramisú más fácil: se hace sin horno, queda súper cremoso y lleva pocos ingredientes

Cremoso, con mucho sabor a café y muy sencillo de preparar. Este tiramisú express se hace con pocos ingredientes, no necesita horno y es una alternativa ideal para quienes buscan un postre casero sin complicarse.

El tiramisú es uno de los grandes clásicos de la pastelería italiana, pero su preparación tradicional puede requerir ingredientes específicos y algo de tiempo. Para quienes buscan una alternativa más sencilla existe una versión express, económica y apta para principiantes.

Esta receta reemplaza el tradicional mascarpone por queso crema y utiliza vainillas, café y cacao para conservar los sabores característicos del postre. Además, tiene otra ventaja: no hay que prender el horno.

Ingredientes para hacer tiramisú express

2 paquetes de vainillas

400 gramos de queso crema

200 ml de crema de leche

4 cucharadas de azúcar

1 taza grande de café fuerte

1 cucharadita de esencia de vainilla

Cacao amargo, cantidad necesaria

Cómo hacer tiramisú fácil: el paso a paso

1. Preparar el café. Hacer una taza grande de café bien cargado y dejarlo enfriar por completo antes de comenzar el armado.

2. Batir la crema. Colocar la crema de leche y el azúcar en un bowl. Batir hasta que comience a adquirir consistencia, sin necesidad de llevarla a un punto demasiado firme.

3. Incorporar el queso crema. Agregar el queso crema y la esencia de vainilla. Integrar con movimientos suaves hasta conseguir una preparación homogénea y cremosa.

4. Humedecer las vainillas. Pasar cada vainilla rápidamente por el café frío. Este paso debe hacerse en pocos segundos para evitar que absorban demasiado líquido y se rompan.

5. Armar la primera capa. Cubrir la base de una fuente con las vainillas humedecidas y distribuir por encima una buena cantidad de la preparación de queso y crema.

6. Repetir. Agregar otra capa de vainillas con café y terminar cubriendo con el resto de la crema.

7. Agregar el cacao. Espolvorear generosamente la superficie con cacao amargo.

8. Llevar a la heladera. Refrigerar durante al menos una hora antes de servir. Si se dispone de más tiempo, dejarlo unas horas permitirá que tome mayor consistencia y que se integren mejor los sabores.

Tres trucos para que el tiramisú express quede mejor

El secreto está principalmente en no empapar demasiado las vainillas. Apenas deben entrar en contacto con el café para conservar cierta estructura.

Para potenciar el sabor se puede agregar una cucharadita de café instantáneo a la taza de café ya preparada. Y si se busca una presentación diferente, el postre puede armarse directamente en vasos o copas individuales, alternando vainillas, crema y cacao.

El resultado es un tiramisú cremoso, fresco y con intenso sabor a café, pero mucho más sencillo de preparar que la receta tradicional.