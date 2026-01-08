Netflix le pone punto final a los rumores: Stranger Things no suma un episodio secreto

Los fanáticos de Stranger Things que sostenían la teoría viral sobre la existencia de un episodio final secreto recibieron un baldazo de agua fría ya que Variety confirmó que no existe un noveno capítulo sorpresa de la serie de Netflix.

La especulación indicaba que el supuesto episodio se estrenaría el 7 de enero, pero la versión fue descartada de manera contundente por el medio especializado, según se informó la Agencia Noticias Argentinas, poniendo fin a una de las conspiraciones más comentadas tras el cierre de la ficción.

Los creadores de Stranger Things ya lo habían negado y ahora Variety lo confirmó

Si bien ni Netflix ni los creadores Matt y Ross Duffer realizaron un anuncio oficial específico para desmentir el rumor, las señales fueron claras. Las biografías de Stranger Things en las cuentas oficiales de Instagram, TikTok y X indican que “todos los episodios ya están disponibles”.

La teoría, bautizada en redes como Conformity Gate, ganó fuerza en las redes sociales, donde los usuarios señalaron supuestas pistas ocultas en el episodio final: inconsistencias en el vestuario, cambios en la escenografía, objetos fuera de lugar e incluso mensajes en código Morse que, según los fans, indicaban que Vecna seguía con vida y que el desenlace era una ilusión creada por el villano.

Sin embargo, los hermanos Duffer ya habían salido a desactivar otras teorías similares, debido a que en entrevistas posteriores al estreno, negaron la existencia de escenas eliminadas o material oculto y calificaron como falsa la información que circuló en documentos creados por fans.

“La serie se ha vuelto tan masiva que hay muchísima desinformación”, explicó Matt Duffer. De esta forma, el cierre de Stranger Things queda sellado definitivamente, dejando atrás conspiraciones y reafirmando que no habrá un último capítulo oculto esperando a los espectadores.