“Stranger Things» y el fin de una era: la transformación de su reparto

Tras el final de “Stranger Things”, este es el recorrido de su elenco el cual refleja una transformación profunda que excede a la propia ficción.

Mientras que en Hawkins apenas transcurrieron cuatro años, según se informó la Agencia Noticias Argentinas, en la vida real la serie comenzó en 2016, por lo que los actores que comenzaron como un grupo de niños desconocidos atravesaron la adolescencia, alcanzaron la adultez y consolidaron carreras.

Tras el final de Stranger Things, así fue la transformación y el nuevo rumbo de su elenco, de niños actores a estrellas globales

El caso más emblemático es el de Millie Bobby Brown, quien pasó de ser una revelación infantil a una estrella global con contratos exclusivos con Netflix y una carrera paralela como productora.

Su crecimiento personal avanzó a la par de su desarrollo profesional, con proyectos como Enola Holmes, Damsel y Estado eléctrico, mientras su personaje, Eleven, permanecía anclado a una edad adolescente por exigencias narrativas.

Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo y Caleb McLaughlin diversificaron sus caminos tras el éxito inicial de la serie. Wolfhard combinó cine, música y dirección, con participaciones en franquicias como It y Cazafantasmas.

Matarazzo orientó gran parte de su carrera al doblaje y la animación, mientras que McLaughlin, con pasado en Broadway, amplió su presencia mediática y asumió proyectos que lo alejaron del universo Hawkins.

Winona Ryder reforzó su estatus icónico asociado a la nostalgia ochentera, mientras que David Harbour logró dar el salto definitivo a papeles protagónicos en grandes producciones.

A ellos se suman figuras como Sadie Sink, Joe Keery y Maya Hawke, quienes se consolidaron como el relevo generacional del elenco, con presencia en cine de autor, franquicias y moda.__IP__

Sink, por su parte, logró dar el salto y unirse al Universo Cinematográfico de Marvel en Spider-Man: Brand New Day, con un personaje que aún se desconoce, pero que se cree que puede estar conectado con los X-Men. Además, participó del short film de Taylor Swift en su canción All Too Well, junto a Dylan O’Brien.

Así, el cierre de Stranger Things no solo marca el final de una historia, sino también el cierre simbólico de una etapa para un reparto que creció frente a cámara y redefinió su lugar en la industria.