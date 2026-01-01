Netflix no aguantó el final de Stranger Things: colapso global y furia de los fans en Año Nuevo

El esperado desenlace de Stranger Things fue demasiado para la infraestructura de Netflix. Este miércoles 31 de diciembre, coincidiendo con la medianoche y el brindis de Año Nuevo, el gigante del streaming experimentó un colapso global que dejó a millones de usuarios frente a pantallas congeladas y mensajes de error.

La saturación se produjo de forma instantánea: apenas se habilitó el episodio final, la avalancha de tráfico simultáneo sobrepasó la capacidad de los servidores. Los fanáticos, que esperaban el cierre definitivo de la batalla contra Vecna, reportaron fallas que iban desde el clásico cartel de “algo salió mal” hasta desconexiones totales de la cuenta, transformando la ansiedad en frustración en cuestión de segundos.

Colapso de Netflix: un problema recurrente

Este incidente no es una novedad para la compañía, sino el cierre de un camino accidentado para la quinta temporada. La estrategia de dividir la entrega en tres partes ya había mostrado fisuras técnicas en los lanzamientos previos:

Volumen 1 (26 de noviembre): registró las primeras interrupciones significativas.

registró las primeras interrupciones significativas. Volumen 2 (25 de diciembre): sufrió caídas durante la Navidad.

sufrió caídas durante la Navidad. Gran Final (31 de diciembre): el colapso total que confirmó que ni siquiera Netflix estaba preparado para la magnitud del fandom.

Stranger Things: el fenómeno que paralizó el streaming

A pesar de las críticas divididas que recibieron algunos tramos de esta última temporada, la serie de los hermanos Duffer demostró una capacidad de movilización inédita. La fragmentación de la temporada en tres volúmenes logró mantener la conversación social durante meses, pero terminó evidenciando las limitaciones de la plataforma ante eventos de estreno simultáneo masivo.

Mientras el servicio se restablecía lentamente durante la madrugada del 1 de enero, las redes sociales se llenaron de memes y quejas, consolidando al final de Stranger Things como el evento televisivo —y el problema técnico— más grande del cierre de 2025.