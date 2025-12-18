La serie de Netflix que acaba de estrenar su segunda temporada y lidera el top 10 de lo más visto

La serie mexicana “Accidente” es un drama policial y de suspenso creada por Leonardo Padrón y producida para Netflix, que acaba de estrenar su segunda temporada y que se encuentra entre lo más visto de la plataforma.

La trama gira en torno a las consecuencias emocionales, sociales y legales de una tragedia que afecta profundamente a varias familias.

¿De qué trata “Accidente”?

“Accidente” no es solo sobre el hecho trágico en sí, sino sobre cómo ese evento fractura vidas, desencadena secretos y obliga a los personajes a elegir entre perdonar, vengarse o simplemente sobrevivir al dolor.

La historia comienza cuando, durante una fiesta de cumpleaños infantil, un castillo inflable sale volando por el viento y causa la muerte de varios niños, lo que desata una cadena de culpa, dolor, sospechas y confrontaciones entre los involucrados.

A partir de ese suceso, las relaciones entre amigos y colegas se rompen, surgen secretos y todos luchan por lidiar con la tragedia de distintas maneras.

Segunda temporada: ¿qué pasa?

La segunda temporada, estrenada el 10 de diciembre de 2025 en Netflix, retoma la historia un año después del accidente.

En esta entrega, las familias protagonistas siguen intentando romper con el dolor y reconstruir sus vidas, pero se enfrentan a nuevos conflictos internos y externos. __IP__

Además, se exploran temas como la culpa, la venganza, la redención y las consecuencias de las decisiones pasadas.

Algunos personajes vuelven a enfrentarse, mientras que nuevas alianzas y tensiones complican aún más la historia