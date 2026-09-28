Nevadas Escénicas vuelve a Bariloche con más de 20 propuestas de cuatro países

La edición 13 de Nevadas Escénicas llega una vez más a Bariloche con más de 20 propuestas de Argentina, Chile, Uruguay y España, y espectáculos para infancias, juventudes y público general.

En esta ocasión, el lema será “Patagonia en escena” como “una forma de mirar lo que sucede cuando una región se encuentra, comparte sus producciones, abre sus procesos, genera vínculos y proyecta nuevas formas de circulación”.

El evento cultural comienza el 5 de octubre hasta el 11, con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Río Negro. El encuentro pone el foco en las residencias teatrales, como espacios de investigación, experimentación y creación. Los organizadores describieron “los Refugios de las Nevadas” como “un nodo de encuentro, mercado y vinculación que conecta a quienes hacen, producen, programan y acompañan las artes escénicas, promoviendo el intercambio, la circulación y nuevas formas de cooperación en la región”.

La cita es del 5 al 11 de octubre en Bariloche. Foto: gentileza

Desde la organización resaltaron que luego de una convocatoria abierta en la Patagonia, se seleccionaron ocho espectáculos para integrar la programación y ocho propuestas para participar de los Refugios del Nevadas” del 8 al 11 de octubre. “Este espacio reunirá a artistas, gestores, salas, festivales, programadores e instituciones de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego junto a referentes de Chile y Uruguay”, resaltaron.

Los Refugios consisten en espacios para compartir experiencias, presentar proyectos, generar nuevos vínculos y abrir oportunidades de encuentro entre quienes sostienen la actividad escénica en la Patagonia. “El recorrido apunta a fortalecer la circulación de obras y proyectos en la región y tiene como horizonte la construcción del Corredor Patagónico de Artes Escénicas 2027”, plantearon.

“Se configura una escena artística cultural en Bariloche cada vez más sólida, consistente, que circula y se externaliza”, consideró el subsecretario de Gestión e Innovación Cultural de Río Negro, Julián Chalde, al tiempo que definió a las Nevadas Escénicas como “un espacio de referencia de la región patagónica”.

La cita es del 5 al 11 de octubre en Bariloche. Foto: gentileza

En relación a la residencia de escritura colectiva, explicaron que se trata de un proyecto de creación iberoamericana impulsado por Teatro de lo Inestable de Valencia que reúne a creadoras y creadores de Argentina, Chile, Uruguay y España.

Desde Chile llega “Harinera, te ganarás el pan con el sudor de tu frente”, del Colectivo Harinera, una propuesta inmersiva que pone en juego las tensiones entre precariedad, poder y especulación inmobiliaria. Su desembarco en Bariloche forma parte de un proceso de cooperación e intercambio binacional entre Chile y Argentina, con el apoyo de la División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y Diplomacia Pública de Chile (Dirac) y el Consulado de Chile en Bariloche.

Entre las propuestas, también se destaca “Suavecita”, un unipersonal protagonizado por la actriz Camila Peralta y, escrito y dirigido por Martín Bontempo. Con recorrido por escenarios de Montevideo, México, Madrid, Barcelona, Portugal, Mar del Plata, Rafaela y Córdoba, la obra llega a Bariloche.

Hay actividades gratuitas, a la gorra y otras, con entrada. La programación está detallada en la página web de Nevadas Escénicas.

Para esta edición del encuentro, la Fundación Nevadas Escénicas firmó un acta de compromiso con Universidad Nacional de Río Negro para que los estudiantes de la Licenciatura en Arte Dramático realicen prácticas profesionales supervisadas durante el festival. El evento cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Río Negro, el Grupo Tierra Gaucha y el Instituto Nacional del Teatro, el acompañamiento de la Subsecretaria de Cultura de Bariloche y la Fundación Gente Nueva.