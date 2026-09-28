Sportsman y Deportivo Beltrán igualaron en el clásico del Valle Medio por el Regional Amateur

Sportsman de Choele Choel y Deportivo Luis Beltrán igualaron 1-1 en el clásico del Valle Medio, por la anteúltima fecha de la fase de grupos del Regional Amateur. Con este resultado, el conjunto local aseguró su clasificación, mientras que la definición del primer puesto quedó abierta para la última jornada.

El Rojo comenzó mejor y encontró la ventaja a los 20 minutos. Scuadroni recibió un centro desde la derecha, controló dentro del área y definió contra el palo izquierdo de Salinas para poner el 1-0.

Tan solo 10 minutos después, Beltrán tuvo una inmejorable oportunidad para empatar, pero López ejecutó un penal por encima del travesaño y Sportsman se fue al descanso en ventaja.

En el complemento, el conjunto visitante salió decidido a buscar la igualdad y adelantó sus líneas. Sportsman apostó al contraataque y tuvo algunas ocasiones para ampliar la diferencia, aunque las intervenciones de Salinas fueron claves para mantener el partido abierto.

Cuando parecía que el local se quedaba con los tres puntos, llegó el empate. A los 44 minutos, después de una jugada con varios rebotes dentro del área, el árbitro sancionó penal por una mano. Esta vez Elizalde se hizo cargo de la ejecución y convirtió para el 1-1, resultado que terminó favoreciendo más a Sportsman por su situación en la tabla.

Con este empate, Sportsman lidera la zona 9 con 6 puntos, seguido por Deportivo Luis Beltrán con 3 y Atlético Chimpay con 2. En la última fecha, Sportsman tendrá jornada libre, mientras que Beltrán recibirá a Chimpay.

Una victoria de Beltrán ante Chimpay le permitirá terminar primero por el criterio de desempate olímpico, debido a que marcó un gol como visitante frente a Sportsman. De todas formas, la clasificación del conjunto de Choele Choel no corre peligro, ya que accederá a la siguiente instancia como uno de los mejores segundos.

Formaciones

Sportsman Club: Moreno; Maldonado, Morales, Trecaleo, Carreras; Toledo, Varela, Velo, Scuadroni; Álvarez, Escala. DT: Gustavo Vázquez.

Deportivo Luis Beltrán: Salinas; Escobar, Vidoni, Rojas, Díaz; Falcón, Fernández, Peleato, Ortega; López, Varolin. DT: Javier Riffo.

La Federación Senior Valle Medio cerró su fase regular

Por otro lado, también se disputó la última fecha de la fase regular de la Federación Senior Valle Medio, competencia paralela a la Liga Avellaneda que reúne a clubes federados de la región y también a equipos de Río Colorado. El torneo cuenta con la participación de jugadores de mayores de 50 años.

Club Barrio Villa, uno de los principales animadores del torneo.

Los resultados de la jornada fueron: Río Colorado 1 – Las Bardas 4; Darwin 1 – Chimpay 0; Juventud 0 – Villa Unión 0; Puente Molina 1 – Rejunte de Lamarque 1; Club Barrio Villa 0 – Pomona 6.