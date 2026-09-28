Declaran emergencia en seguridad en áreas comerciales de Bariloche

Tras la promulgación del Ejecutivo municipal, quedó efectiva la ordenanza que declara la emergencia por un año en materia de seguridad en el sector comercial de Bariloche. La medida establece la convocatoria del Consejo de Seguridad Ciudadana en los próximos 10 días y plantea elaborar un «mapa del delito» como herramienta para la planificación operativa.

«Queremos aunar un trabajo general y en conjunto para tomar medidas preventivas por los diferentes hechos delictivos que se han producido en los ultimos ocho meses en la ciudad«, señaló Carlos Madjinca, secretario de Protección Ciudadana de Bariloche, área determinada como autoridad de aplicación para esta ordenanza.

En el marco de la emergencia, la secretaría podrá incrementar la presencia de agentes municipales en ciertos sectores, implementar dispositivos de prevención, mejorar el alumbrado público en coordinación con el área competente dentro del Municipio, o bien llevar adelante operativos de control y fiscalización en la vía pública.

Emergencia en seguridad en sector comercial de Bariloche – Foto: Chino Leiva.

«Estamos teniendo en la localidad diferentes tipos de delitos, menores y mayores. Se necesita trabajar en forma general entre la Municipalidad, la Provincia y las fuerzas nacionales, con acompañamiento de la Justicia«, afirmó Madjinca, y comentó que se está trabajando en el armado de una mesa conjunta con las diferentes fuerzas de seguridad. «Para desarrollar un plan, primero tenemos que discutir en conjunto», remarcó el funcionario.

Según fundamenta la ordenanza, en los últimos años ha habido en la ciudad de Bariloche «un incremento sostenido de hechos delictivos, incluyendo robos, rapiñas, agresiones y otras conductas violentas» que afectan la actividad comercial. «En todos los casos eran denuncias por robos en distintas modalidades. Algunos planeaban trabajar a puertas cerradas o cuidándose entre ellos si alguien ingresaba a uno de los locales», señaló el concejal Leandro Costa Brutten, autor del proyecto de ordenanza. Fueron estas reuniones con diferentes comerciantes de la ciudad las que impulsaron la redacción del proyecto.

Gendarmería en las calles de Bariloche. Foto: Chino Leiva

Una de las acciones que plantea la ordenanza es el trabajo con mesas sectoriales, donde participen, además de la secretaría de Protección Ciudadana, representantes del sector comercial, cámaras empresariales y fuerzas de seguridad.

«Celebramos que se generen estos espacios para canalizar las inseguridades que se puedan generar», señaló a Diario RÍO NEGRO Elian Caramichos, presidente de la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina (Feeba), y agregó que esperan con expectativa la conformación de una mesa de trabajo conjunta «para detectar dónde surgen los robos y de qué manera».

En cuánto a las áreas más afectadas en materia de seguridad, el representante del empresariado afirmó que «es generalizado» y puntualizó sobre acontecimientos en «supermercados de cercanía, en especial negocios abiertos después de las 21» y aclaró que el «incremento en el robo es en arrebato de mercadería, no hechos armados».