Nonpalidece y Árbol, juntos en Cipolletti para celebrar treinta años de música

Hace poco más de un año, Nonpalidece venía al Círculo Italiano de Cipolletti en un momento muy especial: estaban en medio de la producción de Hecho en Jamaica, su disco más ambicioso. Pero los tipos vinieron igual y el disco en cuestión, un discazo, salió y fue un éxito en más de un sentido que ya explicaremos. Y vinieron por un puñado de buenos motivos: porque pueden, porque quieren porque les divierte y porque aquí, en el Alto Valle, dicen ellos, se sienten como en casa.



Este fin de semana, los “Nonpa” vuelven al Círculo Italiano porque pueden, porque quieren y porque el Alto Valle sigue siendo su casa, pero también porque serán parte de una noche inédita junto a los Árbol. No hacen la misma música ni comparten el mismo público, se conocen poco, compartieron lineup solo una vez y fue hace más de veinte años, pero comparten época, la de los 90, y si aún siguen en la ruta es porque ambas rondan las tres décadas de historia. Y eso es lo que, entre otras cosas, celebrarán este sábado, a las 20, en el Círculo Italiano cipoleño. Las entradas está disponibles por sistema a través de tuentrada.com. En físico, en Nikel (San Martín 526, Cipolletti ), Flipper (Av. Argentina 179, Neuquén) y en Croma (Perito Moreno 151, Neuquén).

Camaradería, respeto y buena, dice Néstor Ramljak, voz principal y frontman de Nonpalidece, cuando habla de Árbol. “Somos bandas más o menos contemporáneas, nosotros acabamos de cumplir 29 años de aquel primer show en septiembre del año 96. Ellos tienen 30 más o menos. Fue una ida del productor local juntarnos y nos pareció buena idea, porque también es un poco salir del nicho nuestro que es el reggae, y poder estar compartiendo recitales con otras bandas, otros proyectos que tienen que ver con otros géneros y otras ideas de tocar y encarar también la música”.



“La verdad es que si me tengo que detener para mirar atrás y veo que pasaron treinta años no me la creo ni yo”, dice Néstor entre risas. “Toda la historia, todo lo que hicimos, lo que nos costó y lo que aprendimos, porque también a veces nosotros como proyecto autogestivo independiente caemos en cuenta de que tuvimos que aprender a estar de los dos lados del mostrador, aprender a producirnos, producir nuestras propias fechas, por una cuestión no de abrazar la independencia como metodología de trabajo, o sí, pero o también por una cuestión de que, bueno, siempre digo esto, no es que venían, nos llovían los contratos y las oportunidades de firmar con sellos . La independencia es un poco el resultado de que nadie golpeaba la puerta. Las ganas estaban, los objetivos estaban planteados, y bueno, allá vamos”.



Creativamente, Nonpalidece está trabajando en un nuevo material de canciones inéditas, que funcionará a modo de celebración de los treinta años de la banda. “Para nosotros, la mejor manera de celebrar la vida de la banda es con música”, afirma Ramljak. Hecho en Jamaica también fue celebratorio, pero en otro sentido, sugiere el cantante: “Es un disco recopilatorio, un disco de las canciones que nos vienen acompañando en todos estos años y que viene a celebrar nuestra música, nuestra amistad, y que nos permitió ir al país donde todo comenzó”.

