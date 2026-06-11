Fuerte choque múltiple sobre la Ruta 22, en Cipolletti, este jueves: asistieron a un conductor

Tres vehículos protagonizaron un fuerte choque este jueves por la mañana sobre la Ruta 22, en Cipolletti.

El siniestro fue a la altura del ingreso a la Isla Jordán. No hubo lesionados graves. El tránsito ahora se encuentra normalizado.

Choque sobre la Ruta 22, en Cipolletti: qué se sabe

El oficial Frank Rivas, jefe del cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti, comunicó a Diario RÍO NEGRO que el accidente fue sobre Ruta 22 y Julio Dante Salto. Ocurrió a las 10:20 de este jueves.

Indicó que el siniestro vial fue protagonizado por un Renault Clio y dos camionetas Toyota Hilux.

Amplió que de acuerdo a las averiguaciones realizadas en el lugar, el Clio circulaba por la banquina sur, en sentido contrario al tránsito, y cuando se intentaba incorporar a la Ruta 22 fue chocado por una Toyota Hilux. Como consecuencia de la colisión, el automóvil fue desplazado e impactó posteriormente contra una segunda Toyota Hilux.

Según el parte policial, los tres vehículos involucrados sufrieron daños mecánicos. El personal de SIARME asistió a uno de los conductores, quien presentó un cuadro de shock producto del siniestro. No se registraron lesiones de gravedad.

Luego de las actuaciones en el sitio, se retiraron los vehículos de la calzada y se normalizó la circulación vehicular.