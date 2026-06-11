La Justicia pidió las declaraciones juradas de Manuel Adorni tras sus dichos sobre las criptomonedas

Bajo la lupa: el fiscal federal Gerardo Pollicita requirió con carácter de urgencia las presentaciones patrimoniales de Adorni y su esposa ante la Oficina Anticorrupción. (Foto: Clarín Fotografía).

La investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó una medida de prueba clave en los tribunales federales de Comodoro Py. El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó esta mañana una solicitud urgente dirigida al juez Ariel Lijo para ordenar la obtención de las declaraciones juradas actualizadas del funcionario nacional y de su esposa, Bettina Angeletti.

La solicitud judicial se formalizó luego de la reaparición pública del ministro coordinador en una entrevista televisiva en LN+, donde afirmó haber obtenido una ganancia de 300.000 dólares mediante inversiones en Bitcoin iniciadas en 2013. En esa misma intervención, Adorni confirmó que rectificó la documentación patrimonial de los años 2023 y 2024, presentó la correspondiente a 2025 y corrigió sus presentaciones impositivas ante el fisco desde el año 2020.

«Ahorramos en negro, como todos los argentinos», expresó el jefe de Gabinete tras señalar que mantuvo esos fondos fuera del sistema formal, al tiempo que defendió su inocencia: «No soy un chorro».

Los bienes bajo la lupa y los peritajes de la Justicia

Toda la documentación que reciba la Justicia será remitida a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). Este organismo técnico del Ministerio Público Fiscal se encuentra elaborando un informe contable exhaustivo para determinar si los ingresos declarados por la familia Adorni guardan consistencia con su evolución patrimonial y el nivel de gastos detectado en los últimos años.

Los investigadores analizan una serie de movimientos financieros y contradicciones respecto a lo que el propio Adorni expuso ante el Congreso de la Nación el pasado 29 de abril en su primer informe de gestión:

Herencias y ventas: En sus rectificaciones, el funcionario habría sumado 57.000 dólares por la venta de una propiedad heredada en La Plata y otros 22.000 dólares por un lote en Daireaux.



En sus rectificaciones, el funcionario habría sumado 57.000 dólares por la venta de una propiedad heredada en La Plata y otros 22.000 dólares por un lote en Daireaux. Ingresos de su cónyuge: Adorni desmintió que su esposa fuera únicamente una monotributista de baja categoría y aseguró que desempeñó cargos gerenciales en el sector privado durante 15 años.



Adorni desmintió que su esposa fuera únicamente una monotributista de baja categoría y aseguró que desempeñó cargos gerenciales en el sector privado durante 15 años. Pasivos y estilo de vida: La Justicia evalúa deudas declaradas por 335.000 dólares que vencen antes de noviembre, frente a gastos que incluyen la compra de un semipiso en Caballito, viajes internacionales y la remodelación de una casa en el country Indio Cuá por un monto de 245.000 dólares.

El camino a la indagatoria y los otros expedientes abiertos

Una vez que el fiscal Pollicita reciba las conclusiones de la DAFI, el proceso avanzará hacia un requerimiento de justificación patrimonial, la instancia legal donde Adorni tendrá la oportunidad de demostrar el origen lícito de sus bienes. De persistir las sospechas de los peritajes que señalan que «hay períodos donde los números no cierran», el próximo paso procesal contemplado en la ley es la citación a declaración indagatoria en los tribunales de Retiro.

De forma paralela, el juez Ariel Lijo mantiene abiertas otras dos líneas de investigación sobre el entorno del jefe de Gabinete: una que analiza el desembarco del periodista Marcelo Grandío en los medios públicos y otra sobre los clientes de MásBe, la consultora propiedad de Angeletti, debido a que presta servicios a tres empresas (Grupo Datco, National Shipping y Foggia Group) que revisten la condición de contratistas del Estado.

Con información de Infobae.