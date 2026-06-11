Liga Federal de básquet: ¿salen los pasajeros del Sur o se viene algún juego 3?

David Oviedo maneja los hilos del Rojo, que ganó en Roca y va por el pase en La Caldera. (Prensa Deportivo Roca)

Pérfora, Independiente y Centro Español, los mejores tres equipos de la fase regular, están ante la gran posibilidad de cerrar sus llaves en la división Sur de la Liga Federal de básquet. Ganaron sus compromisos como visitante y este viernes se presentarán ante su gente. El Verde tendrá clásico ante Petrolero, el Rojo aguardará por Deportivo Roca y el Torito hará lo propio con Atlético Regina. Todos comenzarán a las 21:30.

Media hora antes se pondrá en marcha juego entre Club Plottier y Pacífico, el único que pudo ganar como local en el primer juego y que va por el gran golpe. Para el dueño de casa no queda otra que obtener la victoria para recuperar la localía.

Paolo Casale, clave en el juego interno de Plottier. Giuliano Sasso aporta gol en el Decano. (Oscar Livera)

El más sorprendente de los resultados se dio en la Perla del Valle, donde Español le sacó casi 30 puntos al Albo (76-47). Si bien es cierto que los play offs siempre entregan historias diferentes, debería haber un vuelco importante para que se revierta la situación en El Templo.

Tanto en el clásico como en el duelo entre los equipos que jugaron en la elite del básquet nacional, los locales son favoritos, aunque deberán tomar ciertos recaudos. Se esperan muy buenos marcos de público en el Oscar Piti Claris de Plaza Huincul y La Caldera de la capital neuquina.

El Torito fue una máquina en Regina y llega confiado a su Templo. (Prensa Atlético Regina)

¿Quiénes son los goleadores de cada equipo?

Emilio Santana, de Centro Español, es el máximo anotador de su equipo y de la división Sur con una media de 19.1 puntos. Lo siguen su vecino de Club Plottier, Leandro Tapia, con 16.8; y Nahuel Vicentín, de Pérfora, con 16.3. Cuarto está Joaquín Marcon, de Independiente, con 15.8; y más atrás aparecen Ignacio Claris (Atlético Regina, 12.9), Jeremías Fernández (Roca, 12.5), Marco Roumec (Pacífico, 12.5) y Ricardo Brite (Petrolero, 10.5).

Se viene otra noche clásica en Plaza Huincul. El Verde es gran favorito. (Prensa Petrolero)

El programa del viernes

Club Plottier (0) vs. Pacífico (1), El Histórico de Plottier, 21:00

Pérfora (1) vs. Petrolero (0), Oscar Piti Claris de Plaza Huincul, 21:30

Independiente (1) vs. Deportivo Roca (0), La Caldera de Neuquén, 21:30

Centro Español (1) vs. Atlético Regina (0), El Templo de Plottier, 21:30