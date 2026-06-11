La Embajada de Estados Unidos en Irak recomendó a sus ciudadanos abandonar el país: «Salgan ahora»

Debido a la tensión en aumento por el conflicto en el Medio Oriente, la Embajada de Estados Unidos en Irak emitió una alerta de seguridad en la que aconsejó a los ciudadanos de su país a que mantengan un alto nivel de preparación.

En un comunicado oficial, advirtieron que en aquel país podrían producirse interrupciones en los viajes y cierres del espacio aéreo con poca antelación debido a la situación regional actual.

El complejo de la embajada de Estados Unidos en Bagdad, situado en la Zona Verde de seguridad, ha sido objetivo recurrente de ataques con cohetes y drones lanzados por milicias alineadas con Irán.

Desde el cuerpo diplomático recomendaron a los ciudadanos estadounidenses permanecer atentos ante los acontecimientos regionales que se están dando en los últimos días. La guerra concentrada en el sector del estrecho de Ormuz cuenta con el fuego cruzado de países como Irán, Irák, Israel, Estados Unidos, Arabia Saudita, entre otros.

En contraste, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán informó que este jueves realizó con éxito el ataque a diversos puntos y destruyó 18 «objetivos importantes» de Estados Unidos en respuesta a nuevos ataques estadounidenses contra Irán.

La Embajada de Estados Unidos recomendó abandonar Irak: alerta de nivel 4

Desde el cuerpo político estadounidense, catalogaron la situación del país árabe como»Nivel 4: No viajar», el nivel más alto de alerta emitido por el Departamento de Estado. Una clara señal para alejar la presencia de todo ciudadano que resida en Irak.

Parte del mensaje enviado desde la agencia internacional, se aclaró que«No se debe viajar a Irak por ninguna razón. Salga ahora si se encuentra allí».

Con información de NA