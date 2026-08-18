Moria Casán cumplió 80 años en su mejor momento: el éxito de la serie sobre su vida y el secreto de su vigencia

Moria Casán cumplió 80 años el domingo 16 de agosto y llegó a una nueva década de su vida con otro motivo para ocupar el centro de la escena: el éxito y la repercusión de la serie recientemente estrenada sobre su historia, una producción que volvió a poner el foco sobre su extensa trayectoria y su particular manera de atravesar la fama, los cambios y las distintas etapas de su vida.

Dirigida y escrita por Javier Van de Couter, la ficción busca ir más allá del formato biográfico tradicional y presenta a Moria no solo como una de las grandes figuras del espectáculo, sino también como un ícono de la cultura popular argentina que logró reinventarse durante más de cinco décadas.

La producción despertó una fuerte respuesta del público y volvió a instalar a “La One” en el centro de la conversación. Para contar su historia, la serie evita una reconstrucción estrictamente cronológica y recurre a Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, quienes encarnan diferentes momentos y facetas de su vida.

Moria Casán cumplió 80 años: el éxito de la serie sobre su vida

Van de Couter explicó que la decisión de recurrir a tres intérpretes surgió de la propia naturaleza de una figura que atravesó numerosas transformaciones a lo largo de las décadas.

“Moria también fue muchas Morias y fue también mutando y fue también transicionando y transformándose”, explicó el director.

La intención, desde el origen del proyecto, fue evitar una representación convencional. “Siempre me pareció que era mucho más interesante que ese estado esté de alguna manera representado por tres grandes actrices también muy distintas”, señaló en diálogo con Splendid AM 990.

Uno de los conceptos que atravesó todo el proceso creativo fue lo que Van de Couter denominó “la lógica casanesca”, una expresión con la que intentó definir la particular manera que tiene Moria de interpretar y enfrentar las situaciones de la vida.

“Durante mucho tiempo del proceso creativo yo le llamaba la lógica casanesca”, contó. Esa idea funcionó como una guía para construir las escenas y definir la estructura narrativa de una historia difícil de encerrar dentro de los límites de una biografía convencional.

“Es lo inclasificable, de alguna manera, que es Moria”, resumió el realizador.

Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth: tres actrices para interpretar a Moria

La participación de Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth se convirtió en uno de los rasgos distintivos de la producción. Cada una aborda diferentes etapas y estados de Moria, sin buscar una imitación exacta de la protagonista.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Van de Couter destacó especialmente el aporte de las tres actrices. En el caso de Sofía Gala, además, el vínculo real con su madre incorporó una dimensión emocional imposible de reproducir desde la actuación.

“Siento que le dio a la serie una capa que eso vino con ella”, explicó.

El director también destacó la experiencia de trabajar con la propia Moria, quien aparece interpretándose a sí misma. “Fue súper interesante también poder dirigirla”, contó.

Para Van de Couter, el desafío nunca fue simplemente reproducir a la estrella de televisión detrás de las frases célebres y los momentos mediáticos que marcaron su carrera. “Más que a una persona es como representar un ícono”, definió.

La “lógica casanesca”: la filosofía detrás de Moria Casán

La serie también pone el foco en la capacidad de Moria para reinventarse, atravesar crisis y volver a empezar, una característica que terminó convirtiéndose en parte central de su identidad pública.

Para el director, convivir con esa mirada durante el proceso creativo incluso modificó su propia manera de interpretar algunas situaciones. “Es como una manera de estar en el mundo”, resumió.

Y agregó sobre lo que significó el proyecto: “Lo que me deja es inspiración pura”.

Esa filosofía aparece sintetizada en una frase que refleja el espíritu con el que Moria construyó buena parte de su personaje público: “Cuando me caigo en el barro me levanto y vuelvo a rosas”.

Moria Casán, su vínculo con la diversidad y la cultura argentina

Otro de los ejes de la producción es la histórica cercanía de Moria con la diversidad, mucho antes de que determinados debates alcanzaran la visibilidad actual.

“Moria estuvo cerca de la diversidad”, sostuvo Van de Couter, para luego remarcar que su participación fue todavía más activa: “Estuvo al rescate también, poniéndole el cuerpo”.

Esa perspectiva atraviesa diferentes momentos de la serie y permite ampliar la mirada sobre una figura que trascendió el espectáculo para convertirse en un personaje de la cultura popular argentina.

El estreno llegó, además, en un escenario complejo para la actividad cultural y audiovisual. Van de Couter destacó el enorme trabajo detrás de la producción y la capacidad de los profesionales argentinos involucrados.

“Vemos un equipo enorme de gente súper, mega profesional”, señaló, y consideró que el resultado permite dimensionar “lo que hace la cultura y lo que hace un hecho artístico”.

Moria Casán, a los 80 años y nuevamente en el centro de la escena

Moria cumplió 80 años en un momento especialmente significativo de su carrera. Más de cinco décadas después de sus primeros pasos en el espectáculo, una serie vuelve sobre su historia y recupera sus transformaciones, éxitos, caídas y reinvenciones.

Esta vez, Moria no está únicamente delante de las cámaras como conductora, actriz o vedette. Su propia vida se convirtió en materia de ficción y volvió a despertar el interés de distintas generaciones.

A los 80 años, Moria Casán vuelve a ocupar el centro de la escena, confirmando una de las características que marcaron toda su trayectoria: su capacidad para transformarse sin dejar de ser reconocible y mantenerse vigente en la cultura argentina.