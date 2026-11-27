Paula Maffía vuelve sola, pero, ¿qué tan sola si con ella vendrán su guitarra y sus canciones, las de antes y las de ahora, esas que habitan la República Afectiva?



Un año y medio después de su última visita junto a su amiga Lucy Patané, la cantante y compositora regresa a la región para, entre otros planes musicales, prsentar las canciones de su último disco editado en abril pasado.



“Voy sola y me presento en esa soledad, pero, para mí, también es una abundancia, ¿no?”, reflexiona apenas comienza su diálogo con Río Negro. “Trabajar sola me da mucha flexibilidad, me da mucha plasticidad y me permite además mostrar el material que traigo a cuestas. No solo este último, sino el que trabajé históricamente, guitarra y voz, que es más bien el formato desnudo, pero no por eso incompleto. Hay una completitud en esa desnudez porque el material fue creado de esa manera y no le falta nada, no le faltan recursos. Entonces acá voy con las composiciones pero no con la orquestación”.



La gira patagónica comenzará este mismo viernes, a las 22, en La Casa de la Bodega (Tres Arroyos 375, Cipolletti) y continuará mañana sábado, a las 21, en el Centro Cultural Keuken Aonikenk, de Lago Puelo; y cerrará el domingo, a las 19, en Casa Las Golondrinas (Av. Bustillo 2950, Bariloche).



República Afectiva, su tercer disco con su propio nombre, luego de Ojos que ladran (2015) y Polvo (2019), es un disco maduro y adulto, pero sensible a todas las edades, donde la crudeza del garage convive con arreglos de cuerdas, vientos y la delicadeza de la marimba y el vibráfono.

Su nombre se origina de una canción homónima que juega de forma evidente con el nombre de nuestra patria, y busca sintetizar los contrastes de la existencia: los vivos y los muertos, el horror y la belleza, la juventud y la vejez, el amor y el dolor. Para la artista, este título es un refugio; una manera de nombrar aquello que genera pertenencia en un mundo tan dividido y opinado.

P: ¿Cómo fue un poco la historia de este último disco?

R: No es distinta a las historias de mis discos anteriores. Yo estoy permanentemente tomando información de mi entorno, de mis vínculos, de lo que leo, de lo que veo que pasa, de los viajes, del intercambio que me da el mundo, las personas, los animales, la naturaleza en sí. Voy sacando información de esta convivencia con todo lo que me rodea y eso de a poco va destilando en ideas y esas ideas después las trabajo, las moldeo hasta que encuentran sentido en forma de versos que a su vez trenzo pacientemente con melodía, armonía, ritmo y así se hacen canciones. Y cuando tengo una obra considerable que digo no solo por cantidad sino como che, esto además de ser canciones trabajan entre sí y generan una coherencia mayor que es lo que va a hacer el álbum, ahí empiezo a pensar un poco la narrativa y termino de darle forma.

P: Estas canciones, ¿fueron apareciendo o trabajaste pensando en reunirlas conceptualmente en un disco o en un álbum?

R: Mira, por mi generación yo soy muy creyente en el formato álbum, creo en la larga duración, creo en los trabajos con respiraciones largas, creo en la narrativa que genera una sucesión de canciones, creo mucho en ese formato, entonces tiendo a pensar el material no solo como temitas aislados o simples, sin ser peyorativa, no tiendo a pensar como tengo que llenarle los oídos a alguien urgente, tengo que ya sacar un simple porque hace mucho que no saco, no tengo ningún apuro, no me corre nadie y me importa mucho más ese discurso mayor que yo encuentro en el formato disco.



Por supuesto que si de pronto digo, che, quiero hacer esta canción que no sé si viene de algún lado y no sé si va a otro lado y no necesito juntarla con otro material, la saco en ese formato, pero tiendo a pensar la obra como parte de algo más grande y ahí cuando ya se empieza a armar una secuencia de canciones, la obra me empieza ella a hablar a mí.

«Sofi, que es una genia de los recursos y con nada hace todo; y salieron estas fotos tan impactantes, que parecen un poco salidas de un sueño», dice PaulaMaffí sobre el trabajo de Sofía Martinsen en el arte de República afectiva.

P: ¿Qué narrativas fuiste encontrando en este último tiempo, qué lecturas fuiste haciendo y en qué fue derivando la lírica de las canciones?

R: Creo que me importa mucho el amor, me importan mucho los vínculos, me importan también los agujeros que se generan en las comunicaciones, los no dichos, los sobreentendidos, esas son quizá un poquito las cosas que más me obsesionan a la hora de escribir.



Pero creo que hay una diferencia que entró en este disco, que es primero una tristeza muy grande del entorno más inmediato que tenemos, de cómo hemos perdido ilusión sobre este conjunto que llamamos nación o patria, eso no me fue menor, esta desilusión que además no tiene una alternativa, esta sensación de andar perdidos, creo que nos afecta. Y esto además a escala mundial, con la televisación básicamente de horrores que nos prometimos hace 50, 60, 70 años dejar de volver a hacer, como el genocidio, la espectacularización de la guerra, la comercialización de la guerra, lo vemos a cielo abierto, como marcas sponsoreando armas, es una locura.

Volvemos a ver esto y todo eso además lo vemos en un escroleo, donde quizá ves un panda bebé, un niño masacrado, después vemos cómo le pegan a gente con discapacidad, después vemos un meme sobre cómo no llegamos a fin de mes, jajaja, y me parece una locura que estemos un poco creando y televisando eso y viéndolo pasivamente, eso me parte la cabeza. Así que creo que esa novedad también se cuela en el disco en muchas instancias.

P: ¿Cómo llegaste a República Afectiva como concepto?

R: Primero que es un juego de palabras muy evidente, podría decir que hasta tonto, porque es muy fácil de asociar, la República Afectiva obviamente es consonante totalmente con el nombre de nuestra nación, pero también me parece interesante hablar más literalmente de aquella cosa común, lo que es una república, la res pública, que es esa cosa común de todos, que nos da sentido de pertenencia.

Esa canción es el destilado de haber pasado muchas horas en Twitter. Paula Maffía, sobre «El club de la pelea».

P: Musicalmente, ¿cómo le fuiste encontrando la vuelta a toda esta lírica? ¿Cómo fue apareciendo la música?

R: Te juro que la música es el último de mis problemas, o sea, en ese sentido, me compongo encima, soy inagotable, tengo melodía para rato, nunca es el lugar donde yo me detengo. Para escribir la canción República Afectiva, que es la que le da nombre al disco, que no es un corte, no es un lado A, por así decirlo, para mí es una canción que me encanta tocar y me parece súper bella, pero es una canción que dura cinco minutos y medio, con una instrumentación re compleja, no sé si es una canción que escuchas y mueves la patita, por ejemplo, estuve seis años para escribir la letra. La melodía, en cambio, salió en treinta segundos.



Me penetró el concepto y lo quise poner un poco al frente, me parece que además tardé seis años en cocinar República Afectiva, como empezó en pandemia, en el ínterin saqué un libro, fui madre, compuse el disco, me mudé dos veces, me divorcié, fue un montón de movimiento, y me parece que en el ínterin empecé a ver que se habla bastante de alguna manera de lo nuestro, de lo propio, de lo patrio.

P: El disco empieza con “El club de la pelea”, que también es un gran nombre, y una letra donde empezaste el disco con la guardia bien alta.

R: En la voz de la villana, en realidad.

Soy muy creyente del formato álbum, creo en la larga duración, en los trabajos con respiraciones largas, creo en la narrativa que genera una sucesión de canciones”.

P: Sí, pero como diciendo no te va a gustar esto que va a pasar, esto que voy a decir, y es una puerta de entrada al disco interesante también.

R: Bueno, empiezo con la pelea, pero no solamente porque es el club de la pelea, esa canción, para mí explicar las canciones es matarlas un poco, pero a veces hay que matarlas, las ideas y las canciones (risas). Esa canción es el destilado de haber pasado muchas horas en Twitter. O sea, en esa época donde pasamos de una red social a ser una especie de máquina que vende discordia, porque ya sabemos que la discordia vende mucho más que la concordia. Entonces, embebida de ese mal de época que tiene que ver con la pelea porque sí, la intolerancia ante todo y buscarle el pelo al huevo y discutir realmente si la Tierra es una esfera o no, hasta ese nivel de bizarro psicológico, ¿entendés? Dije, bueno, este es un mal de época y no puedo no escribir sobre esto.

P: Sí, y creo que, no sé cómo habrás resuelto el orden de las canciones, pero no es casualidad que el disco casi termine con República Afectiva, que es la contra propuesta a lo que decís en el primer tema.

R: Sí, está pensado e iba a ser el último tema, pero me gustó que haya una especie de epílogo al final, que es esa canción tan chiquitita, más íntima, que para mí es como cuando ya cierra el bar y están barriendo, tomando la última copa, como que ya queda la gente de adentro del boliche y van cerrando la persiana. Para mí esa canción hace un segundo cierre, el primer cierre obviamente es República, y después hace un segundo cierre con “Podemos Decirnos Te Amo”, que es una canción muy dulce, muy herida.

P: Y funcionan ambas, las dos últimas, como una respuesta a lo primero, las de Club de la Pelea: Podemos Decirnos Te Amo, a pesar de aquello que empezó unos cuantos minutos antes.

R: Sí, sí, me gusta ese análisis.

P: Volviendo a la música, empieza muy rockero el disco, muy guitarrero, pero después hay como una alternancia entre el rock y ciertos ritmos folclóricos. No digo que sea una y una, pero casi como que es así. Una así y una rockera, una folclórica o telúrica, no sé, por así decirlo, para no ser tan genérico, y después volvés a la guitarra, volvés al rock, y después volvés a ciertos ritmos más folclóricos, o tangueros también.

R: Hay bastante convivencia, porque creo que hay alguna canción que tiene un aire de folclore, pero también tiene un paisaje de sintetizadores re oscuro, entonces para mí esa canción no es folclore en sí misma, para mí tiene un corazón quizá de samba, pero después para mí es un loco electrónico.

P: Por último, la foto de Tapa, ¿cómo la resolviste, cómo decidiste ser la tapa?

R: Bueno, me debatí mucho sobre cómo podía ilustrar a la República Afectiva y mi idea era utilizar una foto de la cual no tuve permiso, ahora te cuento por qué, pero yo no quería estar en la tapa, quería que algo hablara de la República Afectiva y no tener que estar ahí dando la cara.



Quería obtener los permisos de una foto de una excavación arqueológica de una tumba donde dos esqueletos murieron abrazados y besándose. Y es una foto increíble porque resume para mí… Hay mucho de muerte también en el disco, hablo mucho de la gente que murió y de cómo queda su presencia en la tierra y de cómo también eso habla de nosotros, somos los que quedamos y también somos los que nos vamos a ir.



Le escribí al museo, no me acuerdo si era de Minnesota o de Virginia, me respondieron súper bien y me dijeron, mira, esa es una foto donde estamos mostrando humanos muertos, no te podemos dar permiso para que hagas una foto, para que la utilices para algo artístico, es un documento, sabemos que es hermoso, pero no lo puedes explotar de esa manera. Entonces resolvimos por otro lado con Sofía Martinsen, que es con quien vengo trabajando el arte de los simples, y un videoclip que salió hace poco, y mucho material con ella, resolvimos hacer una foto un poco inspirada en los daguerrotipos y en el realismo, en la fotografía pictórica de comienzos, siglo XVIII, de Julia Cameron y otros autores, y me inspiré mucho en una foto muy linda de Balzac, que es un daguerrotipo que él está mirando por un costado, sostiene el pecho, la tomé de referencia. Hablamos con Sofi, que es una genia de los recursos y con nada hace todo, y salieron estas fotos tan impactantes, que parecen un poco salidas de un sueño.

P: ¿Y cómo te resulté a vos que no querías aparecer ahí, cómo te terminaste viendo?

R: Bien, me veo bien. Me gusto, ¿no? Me parece que funciona, además, pero quería por una vez apuntar a un disco sin mi cara y bueno, lo voy a tener que pensar con más tiempo (risas).

La gira patagónica de Paula Maffía comenzará esteviernes, a las 22, en La Casa de la Bodega (Tres Arroyos 375, Cipolletti) y continuará mañana sábado, a las 21, en el Centro Cultural Keuken Aonikenk, de Lago Puelo; y cerrará el domingo, a las 19, en Casa Las Golondrinas (Av. Bustillo 2950, Bariloche).