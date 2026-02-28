Premios Goya: “Belén”, el film dirigido por Dolores Fonzi, ganó como Mejor Película Iberoamericana 

Belén, la película dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, fue destacada como Mejor película Iberoamericana por los Premios Goya. Inmediatamente después del anuncio, la alegría inundó a los artistas presentes en la ceremonia en Barcelona, quienes celebraron el galardón como un triunfo inolvidable en sus carreras.

Previamente al inicio de la ceremonia celebrada en España, Dolores Fonzi desfiló por la alfombra roja con emociones encontradas. “La verdad que es muy emocionante estar acá, es como el cierre de oro de la película”, expresó la actriz sobre la experiencia de competir en los Goya con Belén.

La directora compartió la satisfacción de dar visibilidad internacional a un trabajo que denuncia la criminalización de las emergencias obstétricas y se mostró agradecida por “el cierre de oro” que la nominación significa para la obra.

Dolores Fonzi considera que la historia de Belén sigue vigente porque, aunque la interrupción voluntaria del embarazo es legal en Argentina desde 2020, aún existen situaciones de criminalización por abortos espontáneos o emergencias obstétricas, sobre todo entre mujeres de bajos recursos. Para la directora, la película es una herramienta importante que permite debatir sobre los derechos fundamentales y la desigualdad que aún persiste en la región.

De qué trata y en qué se inspira Belén, el fil ganador en los Premios Goya

La película Belén se inspira en el caso real de una joven de Tucumán que, tras un aborto espontáneo, fue condenada a ocho años de prisión por homicidio en 2016, cuando la interrupción voluntaria del embarazo aún no era legal en Argentina.

La directora destacó el impacto de la película y su proyección internacional, con la próxima presentación ante la ONU durante el Día de la Mujer. “Voy a la ONU el fin de semana que viene, expongo en el Día de la Mujer, todo eso es increíble y la película da mucho que hablar”, afirmó Fonzi.

Belén ha motivado debates y actividades en escuelas, universidades y cárceles, convirtiéndose en un punto de encuentro para dialogar sobre derechos reproductivos y desigualdad. Fonzi remarcó la importancia de que “muchas mujeres en circunstancias similares a las de Belén se sienten escuchadas”, lo que reafirma el valor social de la película.

El recorrido internacional de Belén resultó notable. La película compitió en el Festival de San Sebastián, donde Camila Plaate ganó la Concha de Plata a mejor interpretación de reparto. Obtuvo el Premio Forqué a mejor película iberoamericana y fue incluida en la preselección para mejor película internacional en los Oscar. Su nominación en los Goya representa, para Fonzi, un reconocimiento especial dentro de un año de alto nivel competitivo.