Premios Goya 2026: se conocieron los nominados y ya hay grandes favoritas

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España dio a conocer este martes la lista de nominados a la 40ª edición de los Premios Goya.

La premiación se celebrará el 28 de febrero de 2026 en Barcelona, y el anuncio fue realizado por los actores Toni Acosta y Arturo Valls, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

Premios Goya 2026: Los domingos lidera las nominaciones y ya palpita la gran gala en Barcelona

La película Los domingos, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, se posicionó como la gran favorita al encabezar las nominaciones con 13 candidaturas. Muy cerca quedó Sirât, de Oliver Laxe, con 11 nominaciones.

Por otro lado, títulos como Maspalomas, La cena y Sorda completan un grupo fuerte que refleja la diversidad estética y temática del cine español actual. En cuanto a Belén, la película dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi está nominada a Mejor Película Iberoamericana.__IP__

En la categoría de Mejor Película, una de las más esperadas, competirán La cena, Los domingos, Maspalomas, Sirât y Sorda. En actuación protagonista, sobresalen nombres como Patricia López Arnaiz, Ángela Cervantes, Mario Casas y Alberto San Juan.

La edición 2026 contará además con un Goya de Honor para el veterano cineasta Gonzalo Suárez, en reconocimiento a su extensa trayectoria artística. Con 218 películas españolas estrenadas en 2025 habilitadas para competir, las nominaciones ya encendieron el debate.