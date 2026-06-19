Rey Garufa, Héroe Lírico Pop y el Club de Jazz: la agenda de espectáculos del fin de semana en Neuquén, Cipolletti y Roca

Rey Garufa vuelve a Neuquén este fin de semana con doble fecha: a la de este sábado, agotada, le agregaron una más este domingo.

El destacado del fin de semana

Rey Garufa en Neuquén

Con una primera función completamente agotada, Rey Garufa lanza su segunda presentación este domingo, a las 20, en Mood Live (Ministro González 40, Neuquén).

La banda tributo a Los Redondos regresa a Neuquén para ofrecer una lista de clásicos ricoteros, más perlas no tan conocidas y algún que otro inédito.

Cipolletti

“Bon Yur Tailandia”

Teatro

La historia, escrita por Omar Lopardo y dirigida por Jorge Onofri, sigue a Alicia y Horacio, una pareja que lleva una vida tranquila, hasta que un día todo cambia y se ven envueltos en situaciones inesperadas junto a personajes únicos que transformarán su cotidianidad.

Una comedia que promete hacer reír al público y hacerlo reflexionar con momentos desopilantes y decisiones cruciales que enfrentarán los personajes.

Este sábado, a las 21, en La Caja Mágica (Mariano Moreno 354).

Entradas: lcmticket.com

“Escenas de la vida”

Teatro

Obra de teatro de la nueva camada de actores avanzados de La Caja Mágica. Con Dirección de Iván Dangelo. La obra consta en diferentes escenas que podrían darse en cualquier contexto de la vida diaria, con una mezcla de realidad y fantasía. En cada función las escenas van variando y no hay una igual.

Este domingo, a las 20, en La Caja Mágica (Mariano Moreno 354)

Entradas: lcmticket.com

Terra Media

Poesía

Este viernes, desde las 21, nuevamente habrá poesía en Tierra Media Bar Cultural. Esta vez vienen a leer Clara Kenny, Sofía Allende y Leonardo Díaz.

Tierra Media Bar Cultural es un espacio gastronómico y cultural que este finde cumple tres meses, y está ubicado en Roca 1228 de Cipolletti.

La entrada será libre y gratuita.

“Plastiks”

Circo + Teatro

Llega PLASTIKS, un espectáculo de circo-teatro que combina acrobacia, movimiento y expresión escénica en una propuesta original para toda la familia.

Una experiencia que invita a reflexionar y emocionarse a través del lenguaje del cuerpo, el humor y la destreza artística.

Domigno, a las 18, en Complejo Cultural Cipolletti – Sala Visuales (ernández Oro 57)

Entradas: Anticipadas: $15.000 En puerta: $20.000

Consultas y compra de entradas: 299 4513310.

“Buenos Aires, el musical”

Danza + Música

Llega al Complejo Cultural Cipolletti Pampas Bravas con su impactante espectáculo “Buenos Aires, El Musical”, una propuesta que combina música, danza y toda la pasión de nuestra cultura en un show único para disfrutar en familia.

Sábado, a las 16, Sala Teatro – Complejo Cultural Cipolletti

Entrada libre y gratuita por orden de llegada, hasta agotar capacidad. Las entradas podrán retirarse en la boletería del CCC a partir de las 15 h del día de la función.

Neuquén

“Estampar resistencias”

Sala Saraco

Cierra la Exposición colectiva “Un oráculo. La disección. Los atlantes” de la mano de Casa ATTTA Neuquén.

Te invitamos este sábado, a las 17, en la Sala de arte Emilio Saraco a “Estampar resistencias”, junto a Kvyen Salazar Quirquitripay, Julieta Lujan Sola y Valentin Rojas.

Se realizará un conversatorio sobre la importancia y el valor del grabado como herramienta socializadora del arte, siendo una técnica artesanal que permite realizar varias copias de las imágenes y así lograr difusión de las impresiones; explicando brevemente dicha técnica.

Luego, una jornada de estampas con xilografías que se realizaron en Casa ATTTA, cada taco recrea imágenes del Archivo de la Memoria Trans Argentina, por lo que cada matriz nos cuenta una historia sobre nuestras Trans Históricas, con consignas sobre la Ley de Reparación Histórica.

Para cerrar la actividad, se llevará a cabo una pegatina sobre un panel de la sala con dichas estampas. Se puede traer telas o prendas de vestir para estampar.

“Pueblerinos”

Música

Pueblerinos” estrena su flamante producción en Araca Teatro (Virgen de Luján 1555), este sábado, a las 21.

Pueblerinos fusiona el lenguaje del Jazz con corrientes musicales populares de Latinoamérica, tales como: la Milonga, el Son Cubano, el Vals y el Afro.

El trío lleva a los escenarios una propuesta minimalista y eficaz donde la guitarra emerge como voz principal, creando atmosferas de introspección y profunda inmersión en sus melodías.

Entradas en venta, anticipadas al alias musica.nqn.mp.

Oficio del cantor

Música

Espectáculo de tango presentado por Covatti · Lucero Tango en homenaje al Día del Cantor Nacional, con un recorrido por los grandes clásicos del género.

Viernes, a las 21, en El Arrimadero Teatro (Misiones 234) Reservas: 2984 53-9910

“De la cueca al tango

Música

Un recorrido -con canciones y algunas palabras- por la música que hermana dos países: De un lado la cueca, del otro también; de un lado el tango… del otro también.

Cuecas y tonadas, chilenas y argentinas. Canciones cuyanas y pampeanas que nutrieron el repertorio de Gardel y Razzano… los tangos que llegaron a Chile a través de la Cordillera.

Javier Di Sanzo y Cristian Lagos Garrido + Músicas invitadas.

Sábado, a las 21, en El Arrimadero Teatro (Misiones 234)

Entradas anticipadas por WhatsApp ($20.000) al 11-5146-1961

Taller de actuación

con máscaras teatrales

Teatro

“La máscara no está ahí para que te escondas detrás de ella de manera aburrida. Está ahí para darte la libertad de ser un idiota maravilloso, para jugar con una belleza y una locura que tu rostro cotidiano jamás se atrevería a mostrar.” (Philippe Gaulier)

Sábado y domingo, de 14 a 18, en El Arrimadero Teatro (Misiones 234). Para mayores de 16 años. Entrada: $70000

Varieté teatral

Teatro

Vuelve la Varieté Teatral coordinada por Silvana Feliziani. Una propuesta que reúne a alumnos y alumnas de sus talleres en una función a total beneficio de El Arrimadero Teatro para colaborar con las mejoras de la sala.

Domingo, a las 20, en El Arrimadero Teatro (Misiones 234). Anticipadas: 299 5713050.

“Mundos internos”

Performance

Performance por Sabino Delgado Delvas con video experimental de Lautaro Sepulveda. La obra se presenta como un espacio donde pasado, presente y futuro se entrelazan, invitando al público a conectar con sus propias experiencias y reflexionar sobre la identidad, la diferencia y lo social.

Domingo, a las 19, en el Auditorio Municipal (Av. Argentina y Roca, primer subsuelo por escalera).

“La penúltima oportunidad”

Teatro

Continua en cartelera “La Penúltima oportunidad”, una propuesta de teatro para mayores de 13 años que combina humor negro, ironía y una mirada tan ácida como desopilante sobre los vínculos humanos.

Dramaturgia de Rafael Bruza, dirección de Dardo Sánchez y las actuaciones de Silvana Feliziani y Laura Sarmiento.

Este domingo, a las 20, en El Arrimadero Teatro (Misiones 234)

Entradas $18.000 anticipadas / $20.000 en puerta

ALIAS: teatronqn.mp

Enviar comprobante al 299 5713050

“Un sueño, una noche,

un verano”

Teatro

Libremente inspirada en “Sueño de una noche de verano” del gran Shakespeare, Escénica Teadanz Experimental presenta esta divertida comedia de Daniel Fermani, hará que la frontera entre el mundo real de Atenas y los sueños en el bosque se desdibuje, provocando risas y desconcierto, porque ¿qué otra cosa somos todos, sino unos soñadores sin remedio?

Sábados de junio, a las 21, en Ámbito Histrión (Chubut 240).

Entradas 2994299249 (WhatsApp) o https://teatrohistrion.com.

“Bajo terapia”

Teatro

Viernes, a las 21:30, en Ámbito Histrión (Chubut 240). Entradas 0299 15-453-0771 – teatrohistrion.com

Tres parejas acuden a terapia para tratar sus conflictos, pero se encontrarán con una sesión diferente. La psicóloga ausente, dejará sobres con consignas que tendrán que abordar y analizar entre todos. Cada sobre propone nuevos e ingeniosos interrogantes, los cuales transformarán la sesión en un caos desopilante.

“Bajo terapia” es una comedia sobre las relaciones de pareja. Airea los trapos sucios de una forma tan ágil y cómica, que consigue que todos nos identifiquemos con alguna de las miserias que ofrece la vida en pareja.

“Criaturas”

Café concert + humor

Este sábado, a las 23, en Ámbito Histrión (Chubut 240). Una salida distinta: reírte de todo (y de vos también) Monólogos filosos sobre relaciones, vida cotidiana y esas cosas que nadie dice… pero todos piensan.

Entrada general: $20.000. Reservas: 0299 15-453-0771. Lugares limitados.

“Flores arrancadas

a la niebla”

Teatro

Sábado, a las 21:30, en Ámbito Histrión (Chubut 240). Entradas: 0299 15-453-0771 – www.teatrohistrion.com

¿Y si el olvido no fuera tan poderoso como creemos?

Humor, ternura y locura se entrelazan en una experiencia teatral única.

Flores arrancadas a la niebla, de Arístides Vargas, es una historia poética y conmovedora sobre la memoria, el exilio y la esperanza.

“El velero desvelado”

Teatro

Domingo, a las 16, en Ámbito Histrión (Chubut 240).

Reservas: 2994229708

Marcela y Martina pierden la vela de su velero y emprenden un divertido viaje para recuperarla, encontrando en el camino personajes y desafíos que solo podrán superar trabajando en conjunto. Una historia mágica que celebra la amistad, la cooperación y el poder de compartir aventuras.

Deriva Teatro

Fin de semana

Sarmiento 841

Viernes · 21:30

“Pavo Colonio”

Desde Junin de los Andes, una desopilante comedia de playa para arrancar el fin de semana entre risas.

Sábado · 21:30

“Almas de goma”

Un excéntrico científico, un invento extraordinario y una aventura teatral para toda la familia.

Domingo · 21.00

“Vil – Díptico del genocidio”

Una obra urgente, intensa y necesaria que interpela nuestro presente.

Roca

José Guajardo “El soñador”

Música

José Guajardo “El Soñador” llega junto a sus músicos para compartir un espectáculo íntimo y vibrante, donde las canciones serán el puente hacia nuestras historias, costumbres y sentimientos más profundos.

Viernes, a las 21.30, en Casa de la Cultura (9 de julio 1043) Entradas en boletería o con el artista

Eva y Para qué me operé

Club de Jazz

22:30hs Club de Jazz – Eva y Para que me opere

Jazz patagónico de autor en una noche que reúne dos proyectos: “Eva” con canciones propias que fusionan rock y otros géneros y “Para Qué Me Operé” que combina rock progresivo, jazz e improvisación en una propuesta intensa y experimental

Una oportunidad para disfrutar de música original, identidad patagónica y nuevas búsquedas sonoras.

Viernes, a las 22.30, en Casa de la Cultura (9 de Julio 1043)

Entradas en boletería o en el Instagram de @clubdejazz_general.roca_fiske

“De todas las aguas”

Presentación de libro

De Todas las Aguas reúne la obra de Elena Paso y Silvia Sánchez en un recorrido que atraviesa el río y el mar, el cuerpo y el territorio, la memoria y la realidad social.

Una propuesta poética y reflexiva que invita a sumergirse en las profundidades de nuestro tiempo para pensar, desde el agua y la experiencia humana, aquello que está por venir.

Sábado, a las 20, en Casa de la Cultura (9 de Julio 1043). Entrada libre

Héroe

Lírico pop

Un espectáculo único que combina la potencia del Lírico Pop con la emoción del cine donde transporta al público a los momentos más icónicos del Séptimo Arte.

Sábado, a las 21, en Casa de la Cultura (9 de Julio 1043)