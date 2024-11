Se viene una vez más «La Noche de los Museos» en Neuquén

Una vez más la ciudad de Neuquén se prepara para «La Noche de los Museos», un encuentro gratuito que reunirá la cultura, el arte y la historia local, en cuatro sedes de la capital. Se realizará el próximo domingo 1 de diciembre a partir de las 19 y hasta las 23. Habrá actividades para todas las edades, en el interior de las salas y en su exterior. Una cita imperdible con el arte.

Anda armando el plan para poder recorrer en cuatro horas todas las alternativas que podrás disfrutar en los museos neuquinos Paraje Confluencia, Gregorio Álvarez, Nacional de Bellas Artes y en la sala Emilio Saraco.

La Noche de los Museos es un evento que surgió originalmente en Berlín en 1997, con el objetivo de abrir los museos en horarios y días inusuales para atraer a diferentes públicos al arte y la cultura. En Argentina se realiza desde 2004 con su gran sede en Buenos Aires, que incluye además, actividades de divulgación científica. También se realiza en La Plata, Santa Fé, Córdoba, Tierra del Fuego, Ushuaia y Río Grande, entre otras localidades.

En Neuquén, lo que no te podés perder

La grilla que ofrece «La Noche de los Museos» en la capital neuquina es amplia y variada.

La Sala Emilio Saraco será la sede de las artes visuales. En su interior desde las 19 hasta las 23 se exhibirán las muestras «Usina de conexión» de Natalia Forcada e «Ideas para escapar ilesas» de Paula Alonso y Jorgelina Buchara. Las dos propuestas entremezclan el video-arte, grabados, dibujos, cerámica, instalaciones, esculturas y obras participativas.

En el exterior, se dará un taller sobre agricultura vinculado a la alimentación saludable que estará coordinado por Transformación productiva y que está apuntado a las familias para fomentar una agricultura sostenble y promover la importancia de la nutrición y salud. Además, se sumarán estaciones de arte con pinturas, sellos, collage y escultura. Y para cerrar la noche, la presentación de Alexis Ene, drah queen que realizará su set perfomático.

A pasos de ahí, también sobre la línea del Parque Central, en el museo Gregorio Álvarez no solo se podrá disfrutar de la muestra permanente sino que también habrá un viaje único. En el interior, se realizará un recorrido a oscuras con linternas «destacando las piezas más relevantes de la colección arqueológica y paleontológica del lugar. Pero habrá un plus, los visitantes podrán apreciar piezas que no están en exhibición en la actualidad, pero que forman parte del patrimonio de la sala.

En el exterior, bajo la arboleda, se proyectarán imágenes de arte rupestre de Neuquén y fotografías inéditas de la excavación del sitio Chenque Haichol. Además se dictará un taller para la construcción de las típicas máscaras que utilizaba el pueblo mapuche en la ceremonia del Ngillatun. A partir de las 20, completará la grilla una iluminación interactiva con Jesús Hernández y Mariana. Para cerrar la jornada se presentará a las 21, el grupo «Cuerda de tambores».

Un poco más hacia el este del parte, en el Museo Nacional de Bellas Artes, los asistentes podrás recorrer todas las disciplinas del arte, arquitectura, literatura, pintura, escultura, cine, danza y música. Todo esto se complementará con instalaciones e actividades interactivas.

Un dato: en el hall central, un alebrije gigante colgado de una claraboya y un dragón de tres piezas darán la bienvenida al público, que le darán una fisonomía poco conocida al lugar. En la sala cuatro estarán los artistas de «Arte Capital» que en vivo realizarán murales conmemorativas por los 20 años del MNBA. Además, los visitantes podrán acceder al patio interno para disfrutar de espectáculos musicales en vivo y de esculturas del patrimonio cultural de Neuquén.

Y llegamos al museo Paraje Confluencia. Allí se proyectará un documental sobre «Una noche en el cementerio», la recorrida que realiza periódicamente el municipio de Neuquén para conocer los sitios emblemáticos del y la historia de las familias célebres que tienen su panteón allí. Pero eso no es todo, también se podrán compartir fotos antiguas de las casas de lo que fue la Colonia Ferroviaria 6.

En el exterior, a partir de las 19 habrá espectáculos de títeres, con elencos de la Escuela Provincial de Títeres. A las 20.30 se presentará el coro Cultura Soka y las 21 cerrarán la jornada Flamingos y Rock Surf, con los mejores temas de la era dorada del rock.