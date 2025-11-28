Series y streaming: Baskets, el humor incómodo como forma de supervivencia

Las cuatro temporadas de Baskets (creación del actor Zach Galifianakis junto a Louis C.K. y Jonathan Krisel) nos ofrecen un recorrido singular: la vida de un payaso profesional sin éxito, atrapado entre sus aspiraciones artísticas y una existencia triste.

Baskets: El absurdo emocional

Todo se centra en Chip Baskets, un hombre que sueña con triunfar en el mundo del clown después de estudiar en París. El regreso a su California natal, lo enfrenta a una realidad sin poesía alguna. Sus shows en supermercados, deudas, frustraciones y una incapacidad crónica para adaptarse, reflejan el camino de una vida no deseada.

Galifianakis interpreta también a Dale, el hermano gemelo, un administrador torpe y encantador que funciona como contrapunto. Ese desdoblamiento es clave para entender el tono del programa, que se mueve entre el humor absurdo y el drama suave.

Baskets: Un corazón presente

Desde el inicio, la serie encuentra su eje emocional en Christine, la madre de ambos, interpretada por el comediante Louie Anderson en un trabajo que marcó su carrera. Su presencia da profundidad y ternura a una historia que, sin ella, sería simplemente una colección de situaciones incómodas. A lo largo de las temporadas, Baskets (disponible en Disney+) crece cuando se anima a explorar la familia, las pequeñas lealtades y la búsqueda de una identidad posible aun en medio del caos. Su encanto reside en acompañar a personajes que van tropezando hasta llegar, casi sin quererlo, a una cierta plenitud. Es una tragicomedia distinta, íntima y silenciosa.

Los recomendados

El Club de la Medianoche (Netflix) se centra en un grupo de adolescentes con enfermedades terminales que viven en un hospicio aislado. Cada noche se reúnen para contarse historias de terror y cumplir un pacto inquietante: quien muera primero deberá enviar una señal desde el más allá. La serie combina misterio, drama juvenil y un clima sobrenatural que nunca eclipsa la búsqueda de sentido frente a lo inevitable. Entre confesiones, miedo y vínculos que se fortalecen, ofrece un relato melancólico y muy humano sobre cómo aferrarse a la vida, incluso cuando el final se muestra como inminente.

El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro (Netflix) es una antología que abraza el terror desde múltiples miradas, siempre con el sello oscuro y elegante del director. Cada episodio funciona como una pieza independiente, que combina criaturas, obsesiones y atmósferas inquietantes. Algunas de ellas están más cercanas al horror clásico y otras al delirio psicológico. Con realizadores distintos en cada historia, la serie celebra la imaginación macabra y el placer de lo desconocido. No todas las entregas tienen la misma fuerza, pero el conjunto se destaca por su cuidado visual y por recuperar el espíritu artesanal del cuento de terror.