Lionel Richie en Argentina: cuánto cuestan las entradas y cómo conseguirlas

Lionel Richie regresa a la Argentina con su gira «Say Hello to the Hits!» y se presentará el 11 de septiembre de 2025 en el Movistar Arena de Buenos Aires. El concierto promete un recorrido por sus mayores éxitos, desde sus inicios con The Commodores hasta su consagrada carrera solista.

Lionel Richie visitó por primera vez la Argentina el 1 de marzo de 2016 y ofreció un memorable concierto en el estadio GEBA de Buenos Aires como parte de su gira All the Hits All Night Long.

Ahora vuelve con una propuesta similar, pero que no pasa de moda. El espectáculo ofrecerá una experiencia inolvidable con una puesta en escena de primer nivel. Lionel Richie interpretará clásicos como «Hello», «All Night Long», «Say You, Say Me» y «Easy», entre otros.

Lionel Richie.

Richie no solo destaca por sus canciones solistas, sino que también hizo colaboraciones superadoras como «We Are the World» junto a Michael Jackson, una canción que refleja su labor humanitaria.

Cuánto cuestan las entradas y cómo conseguirlas

Las entradas están a la venta por la página del Movistar Arena y parten de los 150 mil pesos.