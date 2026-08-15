Vaca Muerta: advierten por el riesgo en las pymes y el empleo tras la exigencia de baja de tarifas de una empresa de servicios

El secretario general del Sindicato de Petróleos Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, cuestionó con dureza el planteo formal realizado por la firma Halliburton, que solicitó a sus empresas contratistas una reducción del 23% en las tarifas de los servicios. Frente a esta situación, el dirigente garantizó que el gremio defenderá sin concesiones el empleo en los yacimientos de Vaca Muerta.

El líder sindical fundamentó su postura señalando la frágil situación financiera en la que quedarían las empresas locales en caso de aplicarse semejante ajuste. Al respecto, sostuvo que las pymes regionales no tienen margen para absorber una reducción de esa magnitud, dado el esquema de costos operativos que manejan actualmente en la cuenca.

Según detalló el dirigente a AM Cumbre, las compañías de servicios locales operan habitualmente con márgenes de utilidad de entre el 11% y el 12%, por lo que una exigencia de este tipo resulta inviable. En ese sentido, Rucci advirtió enfáticamente que una baja del 23% podría afectar la estructura económica y trasladarse a los puestos de trabajo o al mantenimiento preventivo.

Estrategia comercial y la tensión por las contrataciones de YPF

El titular del sindicato petrolero también dirigió sus críticas hacia la postura de mercado adoptada por la multinacional norteamericana en la región. En sus declaraciones, cuestionó severamente la estrategia comercial de Halliburton al considerar que la empresa buscó concentrar contratos de servicios vinculados directamente con YPF.

Para la conducción gremial, el modelo de negocios impulsado por la prestadora internacional genera un desequilibrio perjudicial para el entramado productivo local. Sobre este punto, Rucci sostuvo firmemente que las condiciones económicas planteadas originalmente no serían sostenibles para las contratistas regionales.

La posición sindical es inflexible respecto a la posibilidad de que el ajuste tarifario impacte sobre la masa salarial o las plantillas de personal. Por este motivo, el dirigente aseguró en declaraciones periodísticas que el gremio no aceptará despidos ni reducción de dotaciones como consecuencia de la discusión tarifaria.

Estado de alerta en Vaca Muerta frente al reclamo de mayor personal

Desde el sindicato rechazaron categóricamente cualquier argumento enfocado en una supuesta sobrepoblación de trabajadores en los yacimientos no convencionales. De hecho, la conducción sindical rechazó que exista un excedente de personal y remarcó que en algunos sectores las empresas necesitan incorporar personal debido al alto nivel de actividad.

Ante la falta de acuerdos y el clima de incertidumbre, la organización gremial decidió formalizar su postura defensiva en la cuenca neuquina. En consecuencia, el sindicato se declaró en estado de alerta frente al conflicto y anticipó que mantendrá un monitoreo riguroso sobre las negociaciones entre la multinacional y las firmas contratistas.

Esta compleja disputa tarifaria tiene lugar en un contexto caracterizado por la alta demanda operativa en la formación no convencional. Todo sucede en un escenario de fuerte actividad petrolera en Vaca Muerta, donde las condiciones de contratación y los costos de los servicios impactan directamente sobre las empresas regionales y el empleo.