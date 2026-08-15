Estudiantes aplastó 4-0 a Gimnasia en el clásico platense: el Lobo terminó con 9 jugadores

Estudiantes volvió a quedarse con el clásico de La Plata. Gimnasia llegaba mejor desde lo futbolístico y con resultados que lo respaldaban, pero quedó condicionado por las expulsiones de Alexis Steimbach y Germán Conti. El Pincha lo aprovechó de la mejor manera, fue ampliamente superior y se quedó con un triunfazo en la previa de la visita a Universidad Católica por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El Lobo comenzó mejor el partido y avisó antes de los 10 minutos. Santiago Núñez entregó mal un pase, Nacho Fernández recuperó y habilitó a Steimbach, que recortó hacia adentro e intentó de media distancia, aunque el remate fue directo a las manos de Fernando Muslera. De todas formas, el Pincha reaccionó rápido con un centro de Tiago Palacios que Adolfo Gaich no logró conectar de lleno.

Quince minutos después, el equipo de Ariel «Pata» Pereyra tuvo otra chance muy clara. Nacho volvió a recuperar, esta vez metió un bochón para Agustín Auzmendi y el delantero controló y remató, aunque Muslera sacó un buen manotazo para enviar la pelota al córner y evitar el 0-1.

A partir de ese momento, Gimnasia comenzó a crecer en el juego e imponer condiciones. Sin embargo, a los 33 minutos, Steimbach fue con las dos piernas hacia adelante sobre Joaquín Tobio Burgos y vio la tarjeta roja luego de la revisión del VAR a cargo de Yael Falcón Pérez.

¡EL LOBO SE QUEDA CON 10! EXPULSADO STEIMBACH POR ESTA DURA PLANCHA SOBRE TOBIO BURGOS.



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Ese fue el quiebre del encuentro, ya que desde ese momento fue todo de Estudiantes. A los 39 minutos avisó con una chance de Palacios y, tan solo cuatro minutos después, abrió el marcador: Tobio Burgos envió un centro desde la izquierda, Eros Mancuso llegó libre por el costado derecho y, de volea, marcó el 1-0. La pelota se desvió en un defensor y dejó sin respuesta a Nelson Insfrán.

¡DE VOLEA PARA FESTEJAR EN EL CLÁSICO! Mancuso llegó solo por atrás de todos, le pegó como venía y clavó el 1-0 de Estudiantes vs. Gimnasia en el cierre del primer tiempo.



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Germán Conti dejó a Gimnasia con 9

Con el segundo tiempo recién comenzado, el zaguero central Germán Conti se ganó una amarilla insólita. Saltó a cabecear, calculó mal y terminó tomando la pelota con la mano para evitar que Palacios se escapara a su espalda. Por si fuera poco, tres minutos después cometió una falta sobre Adolfo Gaich, recibió la segunda tarjeta y fue expulsado, dejando al equipo del «Pata» con nueve jugadores.

¡LA EXPULSIÓN MÁS INSÓLITA DEL CAMPEONATO EN EL CLÁSICO! Conti primero tocó la pelota con la mano y minutos después vio la segunda amarilla por esta infracción sobre Gaich. ¡Gimnasia quedó con 9!



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Si con un jugador más el conjunto local ya era superior, con dos no hizo más que acrecentar su dominio. A los 15 minutos llegó el 2-0. Gaich recibió sobre la izquierda y habilitó a Palacios, que controló, se acomodó y sacó un fierrazo al segundo palo, inatajable para Insfrán.

¡¡EL PINCHA DE LA PLATA!! Tiago Palacios se fue al ataque y la clavó a un ángulo para anotar el 2-0 de Estudiantes vs. Gimnasia en el Clásico.



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Con la ventaja en el marcador y en el desarrollo, Alexander «Cacique» Medina aprovechó para mover el banco y los cambios dieron resultado. Un par de minutos después de haber ingresado, Joaquín «Tucu» Correa dejó a Tobio Burgos cara a cara con Insfrán y el juvenil se la picó para transformar la victoria en goleada a los 25‘.

¡¡GOLAZO Y GOLEADA!! Tobio Burgos la picó ante la salida de Insfrán y Estudiantes le gana 3-0 a Gimnasia el Clásico de La Plata. ¡Fiesta Pincha en UNO!



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El último tanto del encuentro llegó a los 39 minutos. Alexis Castro recibió dentro del área tras un rebote en un córner, la paró de pecho y, con una potente volea al primer palo, selló el 4-0 definitivo.

¡¡QUÉ LOCURA DE GOLAZO, PUCHITO!! Alexis Castro, media vuelta y adentro para el 4-0 de Estudiantes vs. Gimnasia en el Clásico de La Plata.



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De esta manera, Estudiantes se quedó con una goleada contundente en el clásico de La Plata y ahora se enfocará en el duelo del martes ante Universidad Católica en Chile, luego del 1-1 en UNO. Gimnasia, por su parte, estiró su racha de 23 años sin poder ganar el clásico como visitante y perderá a dos jugadores importantes para la próxima fecha.