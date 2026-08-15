Rocca marcó el ritmo de la Vuelta Manzana en el autódromo de Roca

Mauro Rocca se quedó con la clasificación general de la primera sección de la etapa 1.

La Vuelta de la Manzana siempre da que hablar y no deja de sorprender. En lo que resultó una jornada difícil, la lluvia por momentos no dio tregua en el autódromo de Roca y generó inconvenientes que los pilotos tuvieron que sortear en los dos primeros especiales.

En este contexto, Mauro Rocca pisó fuerte el acelerador, hizo valer su localía y se quedó con el mejor registro luego de las dos tandas disputadas en el circuito roquense. El roquense dominó la clasificación general, que determinará la partida para la segunda sección de este domingo, con seis pruebas especiales. Además, Rocca se ubicó primero en su división la A8.

En el segundo lugar de la general se ubicó Esequiel Kelin en una reñida batalla con Mauro Debasa, que se había impuesto en la primera tanda clasificatoria, y finalizó en el tercer lugar de la sección.

Luego completaron la clasificación: Paolo Angeloni (RC5), Damián Vasiluk (A8), Sergio Fernández (A8), Octavio Fernández (N2), Omar Kovacevich (RC5) y Federico Fernández (RC5).

En la Clase A6, el primer puesto fue para Esequiel Klein con el Ford Ka. Luego, se ubicó Mauro Debasa (Ka). Ambos serán animadores y buscarán protagonismo en la segunda sección. El tercero en los registros fue Oscar Paynemil (Ford Fiesta).

La RC5 tuvo a Paolo Angeloni en la cima (Fiesta) como primero y como escolta al piloto chubutense Omar Kovacevich (Fiesta). El tercer en la tanda fue Federico Fernández (Peugeot 208).

Mauro Debasa se metió entre los primeros de la tanda clasificatoria. (Fotos Juan Thomes)

En la N2, lidera Octavio Fernández (Fiesta Kinetic), seguido por Piero Moriones (Fiesta) y el tercero puesto quedó para Pablo Díaz (Ka). La categoría A8 tuvo al líder de la general, Mauro Rocca (Gol) en lo más alto. Lo siguió Damián Vasiluk de gran desempeño y después se ubicó otro roquense, Sergio Fernández.

La N1 entregó el dominio de Alejandro Zambón (Ka) y en el segundo escalón se ubicó Facundo Kallobius (Ka) y tercero fue Ángel Fernández (Gol Trend).

En la A7, el puntero es Oscar Ibargüen (Sandero), seguido por Claudio Simonelli (Gol) y la tercera posición es para Pablo Alvarez. La RC5 Light es para Felipe Debasa, luego está Marcelo Martínez y en tercer lugar, Daniel Turletti.