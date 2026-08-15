Renta petrolera: la capital neuquina recibe solo 60 centavos de dólar por cada barril producido

El intendente Mariano Gaido en los estudios de RN Radio

El debate por la distribución de la riqueza hidrocarburífera volvió a ganar espacio en la agenda pública regional con un duro reclamo municipal.

A partir de un informe elaborado por indicación del intendente Mariano Gaido, el municipio neuquino puso en cifras la disparidad entre los recursos aportados y los fondos que retornan a las administraciones locales.

El encargado de fundamentar la postura de la comuna fue el secretario de Finanzas municipal, Fernando Schpoliansky, quien detalló la marcada inequidad en el reparto de la renta petrolera.

En sus declaraciones, el funcionario remarcó que el Estado Nacional se queda con 27 dólares por barril sin volcar obras en la región y reclamó la apertura urgente de un nuevo debate político sobre la coparticipación.

Para graficar este escenario, Schpoliansky expuso en declaraciones radiales en forma detallada la radiografía económica detrás de un barril de petróleo cotizado en un valor de referencia de 100 dólares.

Según explicó, mientras 30 dólares corresponden a los costos operativos del sistema y otros 30 integran el margen de utilidad promedio de las operadoras, el Estado Nacional absorbe 27 dólares del remanente impositivo mientras la provincia de Neuquén retiene solo 13 dólares a través de regalías e impuestos provinciales como Ingresos Brutos y Sellos.

El goteo hacia la capital y el financiamiento del desarrollo urbano

La brecha en la recaudación se agudiza sustancialmente al evaluar los ingresos que terminan ingresando a las arcas del gobierno capitalino.

En ese análisis, se evidencia que de los 13 dólares provinciales a la ciudad de Neuquén le corresponden solo 60 centavos de dólar por barril por el esquema vigente de coparticipación.

La ajustada retribución financiera condiciona de manera directa el margen de maniobra de la administración local frente a la fuerte expansión demográfica.

Con esa mínima fracción, la comuna debe costear obras de asfalto, infraestructura vial, loteos sociales y mantenimiento urbano en toda la ciudad.

Esta marcada diferencia entre los aportes generados por el suelo neuquino y la devolución en recursos impulsa el reclamo de una reforma tributaria integral.

El municipio de Neuquén valoró la gestión eficiente que le permite continuar ejecutando obras de escala con recursos propios y sostener la autonomía financiera.



Dato clave:

35,03% es el índice de coparticipación que recibe la capital de la masa de recursos que destina la provincia a 29 municipios

.El reclamo a Nación y la defensa del superávit con recursos propios



La posición de la municipalidad capitalina sintoniza de manera directa con las demandas expuestas por la conducción del Ejecutivo provincial.

“Nación se queda con 27 dólares por barril y no mantiene las rutas ni financia obras en la región”, criticó Schpoliansky en sintonía con los reclamos del gobernador Rolando Figueroa.

Frente a la parálisis del financiamiento federal, las administraciones locales han tenido que reestructurar sus presupuestos para mantener las inversiones en marcha.

El funcionario contrapuso el duro recorte de transferencias nacionales para infraestructura con el superávit fiscal que sostienen la Provincia y el municipio neuquino a fuerza de administración propia.

El debate por una distribución más equitativa de los recursos petroleros promete seguir marcando el ritmo de las discusiones políticas y económicas en la región.

La pretensión del gobierno local es redefinir un esquema que reconozca la centralidad de la ciudad de Neuquén como la capital operativa e industrial de Vaca Muerta.