La nieve aisló a una pareja de crianceros de Neuquén y obligó a realizar una asistencia en helicóptero

La pareja de crianceros no podía comunicarse con sus familiares desde hacía más de 20 días. Un vuelo permitió llegar hasta el puesto y entregar medicación al hombre. Foto: Gobierno de Neuquén.

Una pareja de crianceros de Neuquén, de 73 y 69 años, llevaba más de 20 días aislada en su puesto del paraje Hiahuin Colo, en la zona de Las Coloradas. Como el acceso por tierra estaba bloqueado por la acumulación de nieve, las autoridades tuvieron que asistir a los pobladores mediante un operativo en helicóptero.

Según informó la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén, el matrimonio no había podido mantener contacto con sus familiares durante ese período debido a las condiciones climáticas y a la dificultad para llegar hasta el sector rural.

Así fue el operativo para llegar hasta la pareja aislada por la nieve

El día anterior, personal de la Policía del Neuquén intentó llegar por tierra desde Las Coloradas. Sin embargo, el avance se detuvo en el paraje Media Luna por la presencia de bardones de nieve de unos 70 centímetros que impedían continuar.

Ante la imposibilidad de completar el recorrido, se coordinó un operativo aéreo entre la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, la Policía del Neuquén y Aeronáutica Provincial. Entonces, se dispuso un vuelo para llegar directamente hasta el puesto.

Un operativo coordinado permitió asistir a los dos adultos mayores desde el aire.

Una vez en el lugar, los equipos constataron que ambos se encontraban en buen estado general de salud. También recibieron asistencia y se verificaron sus necesidades después de los días que permanecieron aislados.

Además, durante el operativo se entregó medicación de importancia para el hombre, que no había podido acceder a ella mientras permanecía incomunicado.

El procedimiento fue realizado de manera coordinada por los organismos provinciales que intervinieron ante las dificultades generadas por el temporal y la acumulación de nieve en la zona de Las Coloradas.