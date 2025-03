Soledad Villamil y Matías Recalt hablan de “Atrapados”, la serie de Netflix hecha en Bariloche que estrena esta semana

Filmada en Bariloche durante el otoño del año pasado, “Atrapados”, es la nueva producción argentina que Netflix estrenará el próximo miércoles en su plataforma de streaming.

Basada en la novela “Caught”, de Harlan Coben, “Atrapados”, serie de seis capítulos, está protagonizada por Soledad Villamil, Juan Minujín y Alberto Ammann, y contará con la participación especial de Matías Recalt. Los acompañan Fernán Mirás, Mike Amigorena y Carmela Rivero, junto a un gran elenco.

Dirigida por Miguel Cohan (La misma sangre, Sin retorno, Betibú y El Reino) y Hernán Goldfrid (El jardín de bronce, Tesis de un homicidio), “Atrapados” (nos) muestra a Ema Garay (Soledad Villamil), una periodista que gana proyección en el periodismo digital atrapando criminales que suelen evadir la justicia.

Soledad Villamil, custodiada por un patrullero de la policía de Río Negro en una escena de Atrapados. (Foto: Cleo Bouza / Netflix ©2025)

Pero su vida dará un vuelco impensado cuando conozca a Leo Mercer (Alberto Ammann), un referente social que termina siendo el principal sospechoso de su investigación sobre la desaparición de una joven de 16 años. Mientras intenta llegar a la verdad, Ema se verá obligada a confrontar con ella misma.

«Atrapados», de Nueva Jersey a Bariloche

Adaptada a un entorno natural totalmente diferente al original planteado por Harlan Coben, la serie transformó a Bariloche en algo más que ese entorno que la contiene: la ciudad y sus alrededores, la montaña, los bosques y el lago Nahuel Huapi son un personaje más.

Ambientada originalmente en la ciudad de Nueva Jersey, el cambio a un entorno opuesto a lo urbano fue una decisión ligada a la propia narrativa de la adaptación audiovisual. “Hicimos cambios en la adaptación porque no queríamos hacer un show estadounidense en Argentina. Queríamos hacer un show argentino en Argentina”, aseguró el autor Harlan Coben.

Matías Recalt, como Bruno, durante una escena de Atrapados en el lago Nahuel Huapi. (Foto: Berna Rode / Netflix ©2025)

Cohan también habló sobre el proceso de adaptación de la novela: “El mayor desafío fue poder adaptar lo que sucede en la novela original, que transcurre en Nueva Jersey, a Bariloche y sentir lo mismo al ver una escena que cuando leí el libro por primera vez”.

El escritor estadounidense participó el jueves pasado a la presentación oficial de la seria a la que Diario RÍO NEGRO estuvo especialmente invitado. Del evento, que contó con la proyección previa del primer capítulo en la sala de DOT Baires Shopping, participaron también Miguel Cohan y la propia Soledad Villamil.

Atrapados: las miradas de Ema y Bruno

En un encuentro exclusivo con Diario RÍO NEGRO, Soledad Villamil (El secreto de sus ojos, Las grietas de Jara, Todos tenemos un plan) y Matías Recalt (Apache: la vida de Carlitos Tévez, La sociedad de la nieve) hablaron de sus personajes Y la experiencia de filmar en Bariloche.

“Para mí la experiencia de lectura de los guiones ya fue muy contundente, en el sentido de que lo leí como uno lee una novela policial, con mucho interés, me iba sorprendiendo y el final me dejó muy impactada”, dijo Soledad Villamil sobre qué fue lo que le atrapó de la serie.

Alberto Ammann como Leo y Juan Minujín como Marcos, en una escena de Atrapados. (Foto: Cleo Bouza / Netflix ©2025)

“Lo viví y lo sentí como espectadora, que eso para mí es algo fundamental. Cuando leo un guion, no es solo mi personaje u otros aspectos del proyecto, sino cuál es mi experiencia de lectura con el guion, qué me imagino yo que le pasaría a un espectador o qué me pasa a mí como espectadora. Me pareció muy bien construido, me gustó mucho también como este doble juego entre la trama policial y los aspectos más emocionales, vinculares de la serie. No se queda solo en el policial, sino que profundiza en los personajes desde la complejidad que tienen como cualquier ser humano”.

La geografía fue muy desafiante. Pero para mí compensaba muchísimo poder sentir a la naturaleza como un personaje más en las escenas”. Soledad Villamil

Para Villamil, lo actoral de por sí le pareció muy desafiante, “porque el personaje pasa por muchas emociones, por muchas circunstancias, porque además el de ella es el punto de vista del espectador, es la que lleva la historia. Y después fue un trabajo muy colectivo, muy grupal también sobre el personaje, la construcción del personaje. No solo fue mi punto de vista o como yo me la imaginaba, sino que también hubo mucho trabajo e información del personaje que salió de la lectura, del trabajo con los directores, de los ensayos con los compañeros y compañeras. Eso para mí es interesante y divertido también”.

Alberto Ammann como Leo, en Atrapados. (Foto: Cleo Bouza / Netflix ©2025)

Matías Recalt, quien encarna a Bruno, el hijo adolescente de Ema Garay, cuenta que le llamó mucho la atención la idea de hacer un thriller policial. “Me gustó, me enganchó, me pareció que estaba bueno hacerlo, y cuando me enteré que se iba a filmar en Bariloche, me pareció que era algo buenísimo. También la posibilidad de trabajar con Soledad, con Alberto (Ammann) y Juan (Minujín), me pareció muy tentador, como actor joven, tener la chance de trabajar con estos grandes artistas. Me dieron ganas de hacerlo y no dudé en aceptar”.

Carmela Rivero como Martina, en Atrapados. (Foto: Cleo Bouza / Netflix ©2025)

Villamil describe a Emma como “una mujer muy fuerte, que va para adelante con su vocación como periodista, con su búsqueda de la verdad, de algún tipo de justicia para los casos que ella investiga, está muy metida. Ella no es una persona que trabaja de, sino que todo su ser está completamente involucrado con su vocación y con su oficio. No sabe ver a su hijo, por ejemplo. Y que también tiene como costados muy vulnerables, pero que ella no está como muy dispuesta a entrar en contacto con esa vulnerabilidad, como cuando le aparece esa vulnerabilidad o ese dolor o la dificultad de vínculo con su hijo, más que quedarse ahí y hacerse preguntas sobre eso que le pasa, se escapa hacia adelante, digamos y lo pone en el trabajo”.

Madre e hijo. Matías Recalt y Soledad Villamil, Bruno y Ema. (Berna Rode / Netflix ©2025)

Bruno, en cambio, es un personaje muy involucrado en la trama que transita una creciente tensión que deja al espectador expectante hasta el final de la historia. “Traté de armar todo ese mundo interno para que justamente pase esto. Es un pibe que se mudó a Bariloche. Le cuesta adaptarse ahí. Necesita que la madre lo escuche y la madre no lo escucha, le están pasando un montón de cosas por dentro. Entonces, iba un poco por ese lado. Por lo que estaba pasando en la historia de mi madre. Y la necesidad mía de hablar. Mis problemas de adolescencia, el estar terminando el colegio y no saber qué quiero hacer. Todos esos problemas internos trataba de tenerlos bien latentes en todas las escenas como para tener esta tensión”.

La experiencia de filmar en Bariloche

¿Cómo fue construir una historia como esta en un escenario como Bariloche? “Espectacular. Quedamos enamorados”, respondió Villamil, sin dudarlo. “Aparte yo nunca había ido a Bariloche porque no me fui de viaje de egresados”, (risas) acotó Recalt. “Está buenísimo porque conoces el lugar de otra manera. Lugares que si vas de vacaciones no conoces”.

“Para mí fue increíble filmar en Bariloche. Por un lado fue la posibilidad de estar muy concentrados en la serie, fuera de nuestras casas armando mucho grupo y teniendo mucha interacción cotidiana. Se da algo distinto cuando viajás para trabajar. Se arma como una familia”.

Atrapados. Soledad Villamil en la inmensidad del bosque barilochense. (Foto: Berna Rode / Netflix ©2025)

Villamil coincide en que Bariloche fue un protagonista más de la serie, pero uno muy especial. “Para mí fue buenísimo. En el sentido de que cuando íbamos a filmar a las locaciones simplemente el estar ahí, el aire, el frío, el viento, el agua. Todo yo sentía que me colocaba. El ejercicio de imaginación que uno hace cuando actúa estaba muy ayudado por el entorno. Por la inmensidad de sus paisajes

La filmación de la serie, sobre todo las escenas de montaña fueron muy desafiantes para los actores y todo el equipo. “Hicimos varias cosas con Steadicam. Eran caminos y senderos de precipicios. Íbamos hablando con el personaje de Juan (Minujín), el Steadicam y el asistente, que en cualquier momento se caen por el precipicio, esa era la sensación. La geografía fue muy desafiante. Pero para mí compensaba muchísimo esto que te digo, de sentir a la naturaleza como un personaje más en las escenas”.

Ficha técnica

Basada en la novela Caught de Harlan Coben

Episodios: 6 x 45´

Dirección: Miguel Cohan, Hernán Goldfrid

Producción: Vanessa Ragone

Productores ejecutivos: Harlan Coben, Vanessa Ragone

Showrunner: Miguel Cohan

Adaptación: Miguel Cohan y Ana Cohan

Guionistas: Miguel Cohan, Ana Cohan, María Meira, Gonzalo Salaya

Elenco: Protagonizada por Soledad Villamil, Juan Minujín y Alberto Ammann. Con la participación especial de Matías Recalt. Con Fernán Mirás, Mike Amigorena y la presentación de Carmela Rivero. Además, completan el reparto: Maite Aguilar, Victoria Almeida, Patricio Aramburu, Tania Casciani, Pablo Cura, Germán de Silva, Alián Devetac, Juan Eriji, María Figueras, Sofía Guerschuny Pesci, Emma Longhi, Bárbara Massó, Martín Miller, Amanda Minujín, Lautaro Moran, Alexia Moyano, Patricio Rodríguez, Paula Thieberger, Eva Bianco, María Ucedo.

Dirección de Casting: María Laura Berch

Dirección de Fotografía: Gurí Saposnik, Manuel Rebella

Dirección de Arte: Marcela Bazzano

Vestuario: Ruth Fischerman, Valeria Fernández

Maquillaje: Loli Giménez

Música Original: Leo Sujatovich

Edición: Santiago Parysow y Rosario Suarez

Dirección de Sonido: Guido Beremblum, Gerardo Kalmar

Dirección de Producción: Valeria Bennún

Dirección de Postproducción: Mariana Bomba