Soulstice, el dúo cipoleño de bossa & jazz, toca en Casa de la Cultura de Roca

El proyecto Soulstice tiene poco más de un año y ya trabaja en composiciones , propias, mientras interpreta estándares de jazz y clásicos del soul y boleros.

Soulstice, el dúo cipoleño de voz y guitarra integrado por Celina Berg y Martín Quesada, que trabaja sobre un repertorio de jazz, soul y bossa nova regresa a Roca para presentarse este sábado, a las 22, en el patio de Casa de la Cultura (9 de julio 1043). Las entradas están disponibles en la boletería de la sala y por sistema a través de survivo.com.ar.



Casi treinta años después de haberse ido de Cipolletti para formarse en canto y actuación en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, Celina Berg decidió regresar el año pasado a su ciudad. Pronto, conoció al guitarrista MartínQuesada e inmediatamente supieron ambos que allí había un proyecto musical.



“Soulstice nace de un encuentro súper especial”, dice Celina. “Yo vivía en Buenos Aires, donde fui a estudiar canto y actuación, me especialicé en bossa nova y jazz. Y después de que estuve muchos años allá, me volví. Y lo hice con la idea de hacer un formato de guitarra y voz. Un amigo me pasó el contacto de Martín, que es un amigo que tenemos en común, y cuando lo escuché por primera vez, sentí que había encontrado un espacio muy especial para la voz, cuando lo escuché tocar”.

Celina Berg y Martín Quesada, voz y guitarra de Soulstice.



Martín Quesada también estuvo un buen tiempo afuera, en Europa, tocando tango. “Viene del rock, del tango, pasó por muchos géneros, estuvo viviendo siete años en Europa, trabajando de músico. Allá tocaba tango. Y bueno, después se vino para acá, se volvió también a Cipolletti”, resume.

Cuando lo escuché por primera vez a Martín tocar la guitarra, sentí que había encontrado un espacio muy especial para la voz». Celina Berg



A su regreso, Quesada armó un grupo de música brasileña llamado Mais Que Nada. Al mismo tiempo, comenzó a desarrollar el fingerstyle, una técnica de guitarra que combina melodía, armonía (acordes) y ritmo simultáneamente, tocando las cuerdas individualmente con los dedos (pulgar, índice, medio, anular) en lugar de usar una púa .

Soulstice durante su presentación en el verano cipoleño, junto al río Negro.



“Eso le da un soporte bastante completo a la voz, por eso sentí que había encontrado un espacio especial ahí, por toda su trayectoria, toda la experiencia que tiene con el instrumento y también por este estilo que él desarrolló, que viene desarrollando”, explica Berg. El fingerstyle, aparte de que es un justamente un estilo, “no deja de ser sutil cuando toca, y entonces da mucho espacio para la expresión en la voz, deja que todo respire a nivel sonoro y musical”.



Acerca de la formación, Celina cuenta que , junto a Martín, eligieron el formato de dúo porque da mucha cercanía, no solo entre ellos musicalmente, sino entre ellos y el público, algo que les interesa sobremanera. “Nos interesa que la música no quede solo en algo estético, sino que le pase algo realmente a la persona que va y que nos escucha, que le toque algunas fibras más profundas. Por eso pensamos cada canción como si fuera un clima. Hay momentos que son más cálidos, otros más introspectivos, otros más luminosos, pero siempre la intención es generar una conexión, de invitar a bajar unos cambios en este ritmo tan acelerado que estamos”.



Para esta fecha, el dúo se ampliará a sexteto, a partir de las incorporaciones de Fabián Zárate (bajo), Juan Manuel Zárate (batería), Silvio Andrés (bajo) y Cristian Miguel (saxo). “Es un desafío porque también es como que crecemos sonoramente y a la vez seguir teniendo esta cercanía con el público”.