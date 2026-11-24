Aunque la historia original de Stranger Things llegó a su fin, el universo creado por Matt y Ross Duffer continúa expandiéndose. Netflix apostó por una producción animada que permite reencontrarse con sus emblemáticos personajes y descubrir nuevas aventuras.

Según informó Tudum, el sitio oficial de Netflix, Stranger Things: Tales From ’85 transcurre entre la segunda y la tercera temporada de la ficción original y recupera la estética, los misterios y la nostalgia de los años 80.

La producción está encabezada por Eric Robles y cuenta con los hermanos Duffer como productores ejecutivos.

De qué trata Stranger Things: Tales From ’85

La historia se desarrolla durante el invierno de 1985, cuando Hawkins parece haber recuperado la tranquilidad después de los acontecimientos que conectaron al pueblo con el Mundo del Revés.

Sin embargo, una misteriosa amenaza emerge bajo el hielo y obliga a Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will y Max a reunirse nuevamente para investigar una serie de fenómenos inexplicables.

La ficción también incorpora nuevos personajes, entre ellos Nikki Baxter, que se suma al grupo de protagonistas.

La animación permite explorar criaturas, escenarios y situaciones sobrenaturales desde una perspectiva diferente, sin abandonar los elementos que caracterizaron a la producción original.

Cuántas temporadas tiene la serie animada de Stranger Things

La primera temporada se estrenó el 23 de abril de 2026 y está integrada por diez episodios.

Tras su lanzamiento, Netflix confirmó la continuidad del proyecto con una segunda temporada, que llegó a la plataforma en septiembre.

Los nuevos capítulos presentan otra amenaza paranormal vinculada con las antiguas minas de plata de Hawkins y una serie de extrañas apariciones.

Actualmente, las dos temporadas están disponibles en Netflix.

En qué orden ver Stranger Things y su serie animada

Para quienes quieran recorrer la historia respetando el orden cronológico de los acontecimientos, la serie animada debe ubicarse después de la segunda temporada de Stranger Things y antes de la tercera.

De esta manera, los fanáticos pueden descubrir qué sucedió durante ese período que no había sido explorado en la ficción original.

Con una combinación de misterio, ciencia ficción, aventuras y referencias culturales a los años 80, la propuesta demuestra que el universo de Stranger Things todavía tiene historias por contar.