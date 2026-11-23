La cuenta regresiva para Navidad 2026 ya comenzó y las plataformas de streaming empiezan a convertirse en grandes aliadas para quienes buscan historias llenas de romance, humor y espíritu festivo. Entre las propuestas de Netflix aparecen series que combinan paisajes nevados, encuentros inesperados y reuniones familiares que no siempre salen como estaban planeadas.

Aunque las películas suelen dominar las recomendaciones de esta época del año, las series navideñas ofrecen una alternativa ideal para quienes prefieren disfrutar de varios capítulos y acompañar a sus protagonistas durante los días previos a las fiestas.

Desde comedias románticas hasta dramas familiares, estas son siete producciones para sumar a la lista de diciembre.

Las 7 series navideñas de Netflix que vale la pena ver

1. Navidad en casa: una comedia romántica que conquistó al público

Esta producción noruega sigue la historia de Johanne, una mujer soltera que, cansada de las preguntas de su familia sobre su vida sentimental, anuncia que llevará a su novio a la cena de Navidad.

El problema es que no tiene pareja y dispone de apenas 24 días para encontrarla.

Por qué verla: combina humor, romance y situaciones familiares con las que muchos espectadores pueden identificarse. Es una opción perfecta para quienes disfrutan de las historias de amor con personajes adultos.

2. Dash y Lily: un romance navideño en Nueva York

Ambientada en una Nueva York completamente decorada para las fiestas, esta serie cuenta la historia de dos jóvenes con personalidades opuestas.

Dash es un adolescente que detesta la Navidad, mientras que Lily ama todo lo relacionado con las celebraciones. Sus caminos se cruzan gracias a un cuaderno rojo en el que comienzan a intercambiar mensajes y desafíos.

Por qué verla: tiene ocho episodios cortos, una ambientación navideña encantadora y una historia romántica ideal para maratonear.

3. Odio la Navidad: una mentira que se convierte en una aventura

Gianna es una enfermera italiana que está cansada de que su familia le pregunte por qué sigue soltera.

Para terminar con la presión, decide inventar que tiene novio y promete presentarlo durante la cena de Navidad.

A partir de ese momento comienza una búsqueda contrarreloj para encontrar pareja antes de las fiestas.

Por qué verla: es una comedia romántica italiana con situaciones divertidas, encuentros inesperados y escenarios encantadores.

4. Tormenta de Navidad: seis episodios llenos de emociones

La historia transcurre en un aeropuerto donde varios pasajeros quedan atrapados debido a una tormenta de nieve durante la víspera de Navidad.

Mientras esperan que se reanuden los vuelos, sus historias comienzan a cruzarse y salen a la luz conflictos personales, deseos y sentimientos.

Por qué verla: combina drama, emoción y pequeñas historias humanas que invitan a reflexionar sobre lo verdaderamente importante durante las fiestas.

5. Días de Navidad: secretos familiares que atraviesan generaciones

Esta miniserie española presenta la historia de cuatro hermanas a lo largo de distintas etapas de sus vidas.

Cada episodio transcurre durante una Navidad diferente y muestra cómo evolucionan sus relaciones, los conflictos familiares y los secretos que permanecen ocultos durante años.

Por qué verla: es una propuesta emotiva, ideal para quienes prefieren los dramas familiares antes que las comedias románticas tradicionales.

6. Cómo arruinar la Navidad: una celebración que termina en caos

Esta comedia sudafricana sigue a Tumi, una joven que regresa a su casa para compartir las fiestas y asistir a una importante celebración familiar.

Sin embargo, su llegada desencadena una serie de situaciones inesperadas que ponen en peligro los planes de todos.

Por qué verla: tiene humor, conflictos familiares y personajes que demuestran que las celebraciones perfectas no siempre existen.

7. Feliz lo que quieras: una Navidad familiar llena de enredos

La serie gira alrededor de una familia que se reúne durante las fiestas y debe enfrentar las tensiones que aparecen cuando una de las hijas llega acompañada por su nuevo novio.

El padre, de carácter estricto, no está dispuesto a facilitarle las cosas al recién llegado.

Por qué verla: es una comedia liviana, con situaciones cotidianas y conflictos familiares que resultan ideales para una maratón navideña.

Qué serie navideña elegir según tus gustos

Para quienes buscan romance y una historia liviana, Dash y Lily, Navidad en casa y Odio la Navidad son excelentes alternativas.

Si la preferencia pasa por los relatos emotivos, Tormenta de Navidad y Días de Navidad ofrecen historias más profundas, atravesadas por los vínculos personales.

En cambio, quienes quieren reírse y disfrutar de situaciones familiares desopilantes pueden optar por Cómo arruinar la Navidad o Feliz lo que quieras.

Con estas siete propuestas, Netflix ofrece distintas maneras de empezar a vivir el espíritu navideño, incluso antes de que llegue diciembre. Una selección perfecta para preparar algo rico, acomodarse en el sillón y disfrutar de una buena maratón.