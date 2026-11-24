Según confirmó Netflix y publicó la agencia EFE, la producción tendrá su estreno internacional en salas IMAX el miércoles 25 de noviembre, mientras que desembarcará en la plataforma de streaming el próximo 23 de diciembre.

La película funciona como una continuación independiente de Había una vez en Hollywood, el largometraje de 2019 que le permitió a Brad Pitt ganar el Oscar al mejor actor de reparto en 2020.

De qué trata Las nuevas desventuras de Cliff Booth

La historia transcurre en Los Ángeles en 1977, ocho años después de los acontecimientos de la película original.

Cliff Booth dejó atrás su trabajo habitual como doble de riesgo y ahora se gana la vida realizando diferentes tareas, mientras se dedica a resolver los problemas más delicados de las grandes figuras de Hollywood.

Su nuevo oficio lo lleva a involucrarse en una trama de secretos, chantajes, extorsiones y conflictos que revelan el costado más oscuro de la industria cinematográfica.

Con una estética inspirada en los años 70, la película combina humor negro, suspenso, drama y elementos del cine policial.

Brad Pitt, David Fincher y Quentin Tarantino: una combinación de lujo

Uno de los grandes atractivos de esta producción es la colaboración entre tres figuras fundamentales del cine contemporáneo.

Mientras Quentin Tarantino se encargó de escribir el guion, David Fincher asumió la dirección y Brad Pitt recuperó el personaje que marcó un momento decisivo de su trayectoria.

La película también representa el reencuentro entre Pitt y Fincher, quienes trabajaron juntos en reconocidos títulos como Seven, El club de la pelea y El curioso caso de Benjamin Button.

La combinación del humor irreverente de Tarantino con la estética cinematográfica de Fincher despertó grandes expectativas entre los seguidores de ambos realizadores.

El elenco y la ausencia de Leonardo DiCaprio

Además de Brad Pitt, el reparto cuenta con reconocidas figuras del cine y la televisión:

Elizabeth Debicki.

Scott Caan.

Carla Gugino.

Yahya Abdul-Mateen II.

Peter Weller.

Matt Groove.

JB Tadena.

Una de las grandes ausencias será la de Leonardo DiCaprio, quien interpretó al actor Rick Dalton en la película de 2019.

Aunque su personaje será recordado en algunas conversaciones, no aparecerá en esta nueva historia, que estará centrada exclusivamente en las aventuras de Cliff Booth.

Cuándo se estrena Las nuevas desventuras de Cliff Booth en Netflix

La película tendrá dos etapas de lanzamiento:

25 de noviembre de 2026: estreno internacional en salas IMAX, con una exhibición exclusiva de dos semanas.

estreno internacional en salas IMAX, con una exhibición exclusiva de dos semanas. 23 de diciembre de 2026: estreno mundial en Netflix.

De esta manera, el regreso de Brad Pitt como Cliff Booth se perfila como una de las grandes apuestas cinematográficas de la plataforma para las fiestas de fin de año.

Brad Pitt vuelve a ponerse en la piel de uno de los personajes más emblemáticos de su carrera en Las nuevas desventuras de Cliff Booth, la película que reúne el talento de David Fincher y Quentin Tarantino y promete convertirse en uno de los grandes estrenos de fin de año.

Según confirmó Netflix y publicó la agencia EFE, la producción tendrá su estreno internacional en salas IMAX el miércoles 25 de noviembre, mientras que desembarcará en la plataforma de streaming el próximo 23 de diciembre.

La película funciona como una continuación independiente de Había una vez en Hollywood, el largometraje de 2019 que le permitió a Brad Pitt ganar el Oscar al mejor actor de reparto en 2020.