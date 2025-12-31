¡Atención fanáticos! Stranger Things cierra el año con el último capitulo de la temporada: el horario oficial del estreno

Netflix estrenará este miércoles el capítulo final de Stranger Things, la serie creada por los hermanos Duffer que se convirtió en un fenómeno global desde su debut en 2016.

El capítulo final genera una gran expectativa entre los seguidores de la serie, que en los últimos días evitaron difundir detalles o teorías en redes sociales para no arruinar el desenlace. La historia promete resolver el enfrentamiento definitivo contra Vecna y cerrar los principales arcos narrativos.

Desde Netflix anticiparon que el episodio tendrá una duración especial, superior a la de un capítulo habitual y cercana a la de un largometraje. El objetivo es darle un cierre cinematográfico a una producción que marcó a una generación de espectadores.

Capítulo final de Stranger Things: horario del estreno

En Argentina, el episodio estará disponible a partir de las 22 horas. El horario responde a la política de estrenos simultáneos de la plataforma, que se rige por el huso horario del Pacífico, donde los contenidos se liberan a la medianoche en la costa oeste de Estados Unidos.

Por la magnitud del estreno, se espera un alto nivel de reproducciones durante las primeras horas, especialmente en la madrugada del 1 de enero, lo que podría generar picos de tráfico en los servidores de la plataforma.

Con este último capítulo, Stranger Things se despide definitivamente de la pantalla y se consolida como uno de los mayores éxitos de la historia reciente de Netflix, tanto por su impacto cultural como por su alcance global.