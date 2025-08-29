Streaming: Devs

Cuando el código se vuelve destino.

Devs ,disponible en Disney+ y creada por Alex Garland (Ex Machina), es una miniserie que combina ciencia ficción, thriller tecnológico y meditación existencial con un rigor fascinante. La historia sigue a Lily Chan (Sonoya Mizuno), una joven ingeniera que investiga la desaparición de su pareja tras ingresar al departamento ultra secreto de una empresa de tecnología: Devs.

Allí, un grupo de científicos intenta descifrar el universo mismo a través del poder cuántico, liderados por el enigmático Forest (Nick Offerman). Lo que parece un misterio corporativo se convierte en una reflexión deslumbrante sobre el libre albedrío, la fe y la inevitabilidad.

Screenshot

Filosofía metafísica en clave binaria.

Pocas veces una serie logra lo que consigue Devs: emocionar con ideas. Con una estética que parece suspendida en el tiempo y una música envolvente que amplifica cada dilema, Garland construye un universo donde cada plano, cada diálogo, tiene un peso simbólico. La actuación contenida de Mizuno sostiene el viaje emocional, por otro lado Offerman sorprende con un tono casi místico, masiánico. A pesar de su complejidad conceptual (hay que meterle cabeza), la historia nunca se vuelve fría ni inaccesible.

Devs se siente como una pieza sinfónica, rigurosa y emotiva; cerebral y hermosa. Es una obra cerrada, ambiciosa y profundamente humana, que demuestra que en la encrucijada entre la ciencia y la fe, también hay lugar para el arte.

Los recomendados

Mil Golpes (Disney+)

En el Londres de 1880, Mil Golpes narra la historia de dos inmigrantes jamaiquinos, quienes sobreviven en el brutal mundo de peleas clandestinas, marcado por el racismo y la pobreza extrema. Además de los combates, la serie introduce un grupo de ladronas femeninas que actúan con astucia, aportando una mirada femenina y subversiva a esta lucha por la supervivencia. Con una ambientación cuidada, actuaciones sólidas y un ritmo que equilibra acción y drama social, Mil Golpes es un relato intenso sobre la dignidad y la resistencia en un contexto histórico particular.

Rabbit Hole (Paramount+)

Rabbit Hole es un thriller intenso que tiene como eje a John Weir (Kiefer Sutherland), un agente secreto que se ve atrapado en una conspiración global tras una operación fallida. La serie combina acción constante con giros inesperados y una exploración profunda del espionaje moderno, la lealtad y la traición. El ritmo es ágil y las actuaciones sólidas, especialmente de Sutherland. Rabbit Hole mantiene una tensión permanente que atrapa al espectador en un laberinto de secretos donde nada es lo que parece. Es un viaje oscuro y vertiginoso por el lado más peligroso del poder.