Streaming: Alice in Borderland

Alice in Borderland (Netflix) adapta el manga homónimo de Haro Aso. Con dos temporadas estrenadas y una tercera en camino, la serie combina acción, misterio y supervivencia. Todo ocurre en una realidad alternativa, en la cual Arisu y un grupo de jugadores quedan atrapados.

Allí deben enfrentar pruebas mortales para sobrevivir. La tensión constante y el ritmo frenético mantienen al espectador en un estado de inquietud, mientras se exploran temas profundos como la alienación social, el valor de la vida y la identidad personal.

Ambiente opresivo y retos mortales

La producción se destaca por su oscura ambientación, apoyada en efectos visuales muy logrados que crean un clima opresivo. En ocasiones abusa de la violencia gráfica para impactar. Los juegos, que mezclan inteligencia, estrategia, resistencia física y moral, son el motor narrativo. Algunos personajes secundarios carecen de un desarrollo profundo, lo que reduce el impacto emocional, dejando el foco en la tensión y el suspenso.

Adrenalina con dilemas morales

A pesar de caer en algunos clichés típicos del género, Alice in Borderland consigue equilibrar el entretenimiento con reflexiones sobre la naturaleza humana cuando se enfrenta a situaciones extremas. La serie invita a cuestionar hasta dónde está dispuesto a llegar cada individuo para sobrevivir. Su éxito radica en esa combinación de adrenalina, misterio y dilemas morales, convirtiendo a ésta tira en un producto atractivo y atrapante.

Recomendados

Muertos para mí (Netflix) es una comedia negra inteligente y conmovedora, que combina duelo, culpa y secretos con un humor afilado y una sensibilidad necesaria. Christina Applegate y Linda Cardellini tienen una química deslumbrante, dando vida a dos mujeres rotas y queribles, quienes se acompañan en medio del caos. Con tres temporadas impecables, la serie emociona, hace reír y propone pensar algunas cosas.

La Nueva Vida de Toby (Star+) es una miniserie aguda y melancólica. Explora la crisis de la mediana edad con un humor ácido. Jesse Eisenberg es un médico recién separado, quien intenta equilibrar su carrera, la paternidad y el desengaño amoroso. Claire Danes y Lizzy Caplan completan un trío protagónico formidable. Con una narración llena de diálogos inteligentes, la serie se convierte en un retrato sutil y certero sobre los vínculos y lo que queda cuando algo se termina.