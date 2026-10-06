Suspendieron el rodaje de “The Batman 2”: qué pasó con Matt Reeves y cuándo se estrenaría

La producción de The Batman Part II, nuevamente protagonizada por Robert Pattinson, quedó temporalmente paralizada. El director Matt Reeves debió alejarse del rodaje por un asunto familiar y crecen las dudas sobre si la película podrá mantener su fecha de estreno.

Una nueva complicación golpeó a una de las películas más esperadas de DC Studios. El rodaje de The Batman Part II, la secuela protagonizada por Robert Pattinson, fue suspendido temporalmente cuando la producción ya se encontraba trabajando en Londres.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, la decisión está relacionada con una situación personal que atraviesa Matt Reeves, director, guionista y productor de la película. El estudio confirmó que el cineasta debió apartarse momentáneamente para atender un asunto familiar.

Por qué se suspendió el rodaje de The Batman 2

Warner Bros. y DC Studios confirmaron que la pausa es temporal y respaldaron públicamente a Reeves. Por el momento, no trascendieron detalles sobre la situación familiar del realizador ni existe una fecha oficial para la reanudación de las grabaciones.

La noticia genera inquietud entre los seguidores de la saga porque The Batman Part II ya atravesó varios cambios en su calendario.

La película había sido anunciada originalmente para octubre de 2026 y posteriormente pasó a octubre de 2027. Finalmente, Warner Bros. volvió a modificar sus planes y estableció como nueva fecha de estreno el 18 de febrero de 2028.

Por ahora, esa fecha continúa oficialmente vigente. Sin embargo, todavía es demasiado pronto para determinar si la suspensión del rodaje obligará al estudio a realizar una nueva modificación.

Robert Pattinson volverá a ponerse el traje de Batman

La secuela tendrá nuevamente a Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman, retomando el personaje que interpretó en la película estrenada en 2022.

También regresarán Colin Farrell como Oz Cobb/El Pingüino, Andy Serkis como Alfred Pennyworth y Jeffrey Wright como James Gordon.

La nueva entrega incorporará además importantes nombres a su elenco, entre ellos Scarlett Johansson y Sebastian Stan, aunque buena parte de los detalles sobre sus personajes y la trama permanecen bajo reserva.

Qué se sabe de The Batman Part II

Reeves vuelve a estar detrás de la dirección y escribió el guion junto a Mattson Tomlin. La historia continuará desarrollando la versión oscura y realista de Gotham presentada en The Batman y ampliada posteriormente con la serie El Pingüino.

Precisamente, la ficción protagonizada por Colin Farrell funciona como un puente narrativo dentro de este universo antes de los acontecimientos de la segunda película.

La primera entrega de The Batman llegó a los cines en marzo de 2022 y se convirtió en un éxito internacional. Ahora, la expectativa está puesta en saber cuándo podrá Matt Reeves regresar al rodaje y, principalmente, si esta nueva interrupción tendrá consecuencias sobre el esperado estreno de la secuela.