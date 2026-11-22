Foto: AP. El español se perdió parte de la temporada por lesión, pero recuperó su gran nivel en el final.

Cada vez más cerca de su mejor versión tenística, el español Carlos Alcaraz (3°) derrotó al alemán Alexander Zverev (1°) por 6-2 y 7-6 (7), tras dos horas y dos minutos de juego, y se proclamó campeón de las ATP Finals por primera vez en su carrera.

Luego de permanecer alejado de las canchas durante más de cuatro meses por una lesión en su muñeca derecha, el murciano, de 23 años, dio una gran muestra de tenis para imponerse ante el N°1 del mundo, quien logró recuperarse en el segundo set (estaba 2-4 abajo) y forzar la definición al tiebreak, donde dispuso de tres oportunidades para quedarse con el parcial.

Pero al español, que en la primera manga dominó con mucha autoridad, no le tembló el pulso. Salvó los tres puntos de set y ganó seis de los últimos siete puntos para despejar el peligro y conquistar su primera corona de maestro.

CARLOS REIGNS SUPREME 👑 Alcaraz claims his first #NittoATPFinals title with a 6-2 7-6 win over Zverev in Turin! https://t.co/olhvymEc9R — Tennis TV (@TennisTV) November 22, 2026

En el camino al choque decisivo, y previo al octavo triunfo conseguido frente al teutón, Alcaraz derrotó al estadounidense Frances Tiafoe (8°) por 6-2 y 6-2, al ruso Daniil Medvedev (5°) por 6-2 y 6-4, al local Flavio Cobolli (6°) por 6-4 y 6-1, y al estadounidense Ben Shelton (4°) por 3-6, 6-3 y 7-6 (1).

El dueño de ahora 30 títulos en el circuito masculino, destacándose los siete de Grand Slam, se quitó una espina más que importante en su trayectoria, considerando que aún no se había coronado en el torneo que reúne a los ocho mejores de la temporada.

Tras caer en la definición del año anterior, el español saldó la deuda y se convirtió en el tercer tenista de su país en levantar dicho trofeo, uniéndose a Manuel Orantes y Alex Corretja, quienes lo consiguieron en 1976 y 1998, respectivamente.

Carlos Alcaraz, Nitto ATP Finals CHAMPION 🏆 #NittoATPFinals https://t.co/l3GBM042ib — Tennis TV (@TennisTV) November 22, 2026

De esta manera, Alcaraz extendió su increíble racha triunfal compuesta por 14 victorias consecutivas, después de coronarse en el ATP 500 de Viena y el Masters 1000 de París, para dejar en claro su asombrosa adaptación a las canchas techadas.

Además, el murciano se ilusiona con recuperar la cima de la clasificación en el siguiente calendario y llegar entonado a las Finales de Copa Davis, a celebrarse en Bolonia del 24 al 29 de noviembre próximo, cuando enfrentarán a Austria por los cuartos de final.