La reforma electoral entró en una recta decisiva. El proyecto para suspender las PASO en 2027 se votará el próximo jueves en el Senado y el Gobierno contaría con 39 votos para aprobarlo, siempre y cuando no haya imprevistos. En el tramo final de las negociaciones, los dialoguistas elevan su cotización para conseguir acuerdos políticos con La Libertad Avanza, con la esperanza de que les cedan lugares en las listas del año próximo o no les planten batalla en sus provincias.

El oficialismo necesita alcanzar 37 votos no solo para interrumpir las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, sino también para todos los demás artículos del proyecto. Patricia Bullrich, presidenta del bloque, afirma tener 40 apoyos para la meta principal. Sin embargo, el “poroteo” fluctúa porque varios aliados se muestran escurridizos o se llamaron a silencio.

En principio, La Libertad Avanza cuenta con 21 votos propios (entre ellos, los de los cordobeses Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero) y suma a senadores que se declararon a favor de suspender las Paso, ya sea porque firmaron el dictamen, porque lo dijeron públicamente o porque sus gobernadores se expresaron en ese sentido.

Son 3 del PRO (el misionero Martín Goerling, la pampeana Victoria Huala y la chubutense Andrea Cristina); la cordobesa Alejandra Vigo y el correntino Carlos “Camau” Espínola, de Provincias Unidas; la salteña Flavia Royón; la chubutense Edith Terenzi; y la neuquina Julieta Corroza.

Si se suma la UCR completa, con el correntino Eduardo Vischi a la cabeza, son 10 votos más: llegarían a 39 y cumplirían el objetivo. No obstante, siempre hay dudas sobre tres radicales “sin tierra”, es decir, sin obediencia a gobernadores: el bonaerense Maximiliano Abad, el catamarqueño Flavio Fama y el pampeano Daniel Kroneberger. Si los tres se bajan, los libertarios quedarían en 36: uno abajo del piso necesario.

Fama adscribió al dictamen, pero antes lo puso en peligro: primero abandonó el Senado sin firmarlo y a última hora volvió a tocar la puerta del despacho de Bullrich y estampó su nombre, pero en disidencia. El año próximo se le vence el mandato, al igual que a Kroneberger. Abad corre con ventaja porque tiene hasta 2029 y además acaba de ser nombrado en el Consejo de la Magistratura.

Además de los 3 radicales “rebeldes”, hay otros 7 senadores a los que el Gobierno debe ir a buscar. Tres son de Convicción Federal, un bloque del peronismo no kirchnerista integrado por la jujeña Carolina Moisés (cercana al gobernador salteño Sáenz), el catamarqueño Guillermo Andrada (alineado a Raúl Jalil) y la tucumana Sandra Mendoza (en sintonía con Osvaldo Jaldo). Hasta el momento, guardan un silencio de radio.

Dentro de ese grupo, Andrada es la figura más seductora para el Gobierno porque Jalil dijo públicamente que está a favor de que no haya PASO. El mandatario peronista afín a Javier Milei declaró que no buscará la reelección y que podría ir por una candidatura en otra instancia (Catamarca renueva senadores el año próximo).

Los otros “indecisos” son los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, que llegaron a sus bancas mediante un acuerdo con el mandatario Claudio Vidal pero se manejan de manera independiente; y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, alineados al gobierno de Hugo Passalacqua. Ninguno se expresó públicamente. Un dato: el día anterior a la sesión, Sergio Massa (quien trabaja en el armado peronista “anti Milei”) estará en Misiones y se verá con el mandatario local.

Los votos en contra de suspender las Paso son, en principio, 26: el interbloque Popular (que contiene tres tribus del peronismo) tiene 25, y se suma la tucumana Beatriz Ávila (Independencia), alineada al gobernador Jaldo, quien dijo estar a favor de que haya primarias.

En clave política

Las negociaciones por la ley se dan en el plano de los posibles acuerdos electorales. Nadie desconoce que las listas violetas estarán en manos de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y que el Gobierno construyó una fama de “mal pagador” con sus aliados políticos. Las fuerzas dialoguistas buscan no quedar relegadas o que La Libertad Avanza les allane el camino para retener el poder en sus terruños. En otras palabras, que no presente candidatos competitivos.

Ejemplos hay varios. En Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo (que no tiene reelección posible y pretendía las colectoras) intenta correr de la cancha al exministro y actual diputado Luis Petri. En Salta, Sáenz (quien aspiraría a un tercer mandato pero podría enfrentar obstáculos judiciales) quiere evitar una candidatura de la senadora libertaria Emilia Orozco.

Otro caso es el de Neuquén, que abrirá el año electoral el 14 de febrero. La apuesta de Karina Milei en esa provincia es la senadora y pastora evangélica Nadia Márquez. Pese a los rumores de “pacto de no agresión” con el gobernador Rolando Figueroa y de un posible impedimento con la Ficha Limpia provincial (la neuquina enfrentó una causa por estafa en el pasado), ella avisa: “Nada me impide ser candidata”.

El día de la sesión, los 37 votos para que no haya Paso deben replicarse después en cada uno de los 25 artículos del proyecto que modifican reglas electorales. Y, aunque no se descarta que algún artículo pueda caer en el recinto por no alcanzar esa mayoría, la Casa Rosada puede darse por satisfecha si se aprueba el artículo central, que es el 17.

El Gobierno machaca con el argumento del costo fiscal de las primarias, aunque lo que prima es la visión política: creen que una instancia menos en las urnas allanará el camino a la reelección de Milei y prevendría meses de turbulencias cambiarias entre las Paso y las generales si en las primeras se impone la oposición.

En lo que resta de la reforma electoral figura la Ficha Limpia contra candidatos condenados por corrupción, el agregado del casillero de “lista completa” en la Boleta Única de Papel, la flexibilización de la veda electoral y la reducción a la mitad de los espacios gratuitos de publicidad en medios de comunicación.

También se acota el debate presidencial a la segunda vuelta electoral, se suspende la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, se permite a las provincias adherir a la BUP cuando elijan cargos locales en simultaneidad con la Nación, y se habilita la afiliación digital a partidos políticos.