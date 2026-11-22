Mauricio Pochettino tuvo un debut para el olvido en el banco del United. (Foto: AFP)

Mauricio Pochettino inició su ciclo en Manchester United con una dura derrota. El elenco del técnico argentino cayó 4-0 ante Liverpool en Anfield, por la fecha 11 de la Premier League, y quedó en zona de descenso.

El argentino Lisandro Martínez integró el once titular de los Diablos Rojos mientras que Alexis Mac Allister fue titular en el conjunto local. El partido arrancó picante y la visita sufrió la expulsión temprana de Leny Yoro, que dejó al United con diez jugadores la mayor parte del partido.

A los ocho minutos, el defensor francés derribó a Alexander Isak cuando el delantero sueco se encaminaba hacia el arco. El árbitro le mostró la tarjeta roja directa y el equipo de Pochettino jugó el resto del encuentro condicionado por la inferioridad numérica.

Liverpool aprovechó la ventaja rápidamente. A los diez minutos, Dominik Szoboszlai abrió el marcador con un tiro libre directo que superó la barrera y se metió en el ángulo. Tres minutos después, Florian Wirtz amplió la diferencia tras una asistencia de Rio Ngumoha. El alemán definió de espaldas al arco, con un toque improvisado que dio en el travesaño antes de ingresar.

Con el 2-0 en el marcador, Pochettino intentó modificar el desarrollo del partido con algunos cambios. Harry Maguire ingresó por Bryan Mbeumo durante la primera parte, mientras que Joshua Zirkzee reemplazó a Matheus Cunha en el inicio del complemento. Sin embargo, el Manchester United no encontró respuestas para frenar el dominio del equipo local.

En el segundo tiempo, Liverpool profundizó la goleada. A los 66 minutos, Ngumoha, uno de los jugadores más desequilibrantes del encuentro, marcó el tercero tras una asistencia de Bradley Barcola. El cuarto llegó a los 82, por intermedio de Víctor Muñoz, quien había ingresado desde el banco y aprovechó una nueva participación de Wirtz en la jugada.

El arquero Senne Lammens evitó que la diferencia fuera todavía mayor con varias intervenciones, mientras que Alisson tuvo poco trabajo ante un United que generó escasas situaciones de peligro. Una de las pocas llegadas claras fue un remate de Bruno Fernandes.

Manchester United, en zona de descenso en la Premier League

La goleada complicó la situación del Manchester United. Con ocho puntos en once partidos, el equipo de Pochettino quedó 19° entre los 20 participantes de la Premier League. Liverpool, en cambio, llegó a las 21 unidades y escaló al cuarto puesto.

Además, los Diablos Rojos arrastran problemas en la defensa. En la temporada recibieron 23 goles y son el segundo equipo más goleado del campeonato. Solo Crystal Palace, último en la tabla, tiene más tantos en contra, con 27.

El próximo compromiso del Manchester United será por la Champions League. El 25 de noviembre visitará al Sporting Lisboa por la quinta fecha de la fase de liga. Luego recibirá al Brentford por la fecha 12 de la Premier League.

Con información de Infobae