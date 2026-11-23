Después de varios días de preocupación, Mariano Chihade, el marido de Mariana Fabbiani, recibió el alta médica tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido en el Instituto Fleni. La noticia fue confirmada este domingo 22 de noviembre mediante un comunicado oficial de la institución, que informó que el productor televisivo continuará su recuperación en su domicilio.

La información fue difundida por Ciudad Magazine, que dio a conocer los detalles del nuevo parte médico firmado por Hernán Cohen Arazi, director médico de la sede Belgrano del Fleni. El alta llegó cuatro días después de la operación, que se realizó el miércoles 18 de noviembre y que, según los profesionales, se desarrolló sin complicaciones.

Mariano Chihade recibió el alta médica: qué dice el último parte del Fleni

El fundador de Mandarina Contenidos permanecía internado desde la semana pasada, cuando ingresó al centro médico para realizarse estudios programados después de que una resonancia magnética cerebral detectara una imagen nodular.

El nuevo comunicado confirmó que Chihade ya se encuentra en condiciones de continuar su recuperación fuera de la institución médica.

El informe, firmado por el director médico del Fleni, indicó que el productor recibió el alta luego de la cirugía del 18 de noviembre y que fue trasladado a su domicilio para continuar con el proceso de recuperación.

La noticia llevó tranquilidad a su familia y al entorno televisivo, que seguía de cerca su evolución desde que se conoció la internación.

Qué se sabe de la operación cerebral del marido de Mariana Fabbiani

La situación de salud de Mariano Chihade tomó estado público el martes 17 de noviembre, cuando se informó que había quedado bajo observación médica después de realizarse una serie de estudios.

Los profesionales habían identificado previamente una imagen nodular en una resonancia magnética del cerebro, motivo por el cual se decidió avanzar con nuevas evaluaciones y una intervención quirúrgica.

La operación se realizó el miércoles 18 de noviembre y, de acuerdo con el primer parte médico posterior al procedimiento, se desarrolló sin complicaciones.

Durante los días siguientes, Chihade presentó una evolución favorable y permaneció acompañado por su familia.

Hasta el momento, el Fleni no informó un diagnóstico definitivo ni precisó las características específicas de la lesión detectada. Por lo tanto, no se confirmó públicamente la naturaleza de la imagen nodular que motivó la intervención.

El mensaje de Mariana Fabbiani durante la internación de su marido

Mientras Mariano Chihade permanecía internado, Mariana Fabbiani se mantuvo cerca de su esposo y decidió compartir un mensaje en sus redes sociales para agradecer el acompañamiento recibido.

La conductora de DDM, el programa de América TV, expresó su gratitud por las numerosas muestras de cariño que llegaron durante los días de incertidumbre.

Además, pidió a sus seguidores que acompañaran a Mariano con pensamientos positivos y compartió una imagen religiosa que reflejó el difícil momento familiar.

La publicación generó una importante repercusión entre sus seguidores y colegas del ambiente televisivo, quienes enviaron mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación.

Cómo sigue la recuperación de Mariano Chihade

Con el alta médica confirmada, Mariano Chihade continuará recuperándose en su casa, acompañado por Mariana Fabbiani y sus seres queridos.

El productor, reconocido por su trayectoria al frente de Mandarina Contenidos, dejó atrás cuatro días de recuperación hospitalaria después de la intervención.

Si bien todavía no trascendieron detalles sobre los próximos controles médicos ni los tiempos estimados para retomar sus actividades profesionales, el alta representa un avance favorable en su evolución.

La noticia llegó después de una semana de preocupación para la familia y llevó alivio al entorno de la conductora, que acompañó de cerca cada etapa de su recuperación.