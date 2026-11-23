En Roca firmará los primeros contratos para ejecutar tres obras de emergencia en las rutas nacionales 22 y 151. Foto: archivo.

El gobernador Alberto Weretilneck desplegará una múltiple agenda con dos ejes centrales para la infraestructura del Alto Valle. En Roca firmará los primeros contratos para ejecutar tres obras de emergencia en las rutas nacionales 22 y 151, mientras que, en paralelo, se conocerán las empresas interesadas en realizar las primeras intervenciones para extender el Tren del Valle hasta Roca.

La agenda incluye además la entrega de escrituras del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) y aportes para el hospital Francisco López Lima y el municipio local. El acto será a las 12.30 en la Asociación Libanesa de Socorros Mutuos.

Tres contratos para reparar las rutas nacionales 22 y 151: cómo avanza la firma del Puente 83

La Provincia avanzará con la firma de los contratos correspondientes a tres de las cuatro obras de emergencia previstas sobre las rutas 22 y 151. Las empresas ya fueron seleccionadas en la instancia de preadjudicación, luego de que Vialidad Rionegrina analizara las propuestas económicas y la documentación técnica y legal. Las firmas se concretarán por separado.

Uno de los trabajos estará a cargo de Ingeniería y Arquitectura, que presentó una oferta de $2.057.853.164 (unos US$1,31 millones) para intervenir 138 kilómetros de la Ruta Nacional 22, entre el puente sobre el río Colorado y Choele Choel. El sector está comprendido entre los kilómetros 857 y 995.

En el tramo siguiente de la Ruta 22, entre Choele Choel y Chichinales, la propuesta seleccionada fue la de CECOSA SA, por $3.989.201.651 (alrededor de US$2,53 millones). La intervención comprende 141 kilómetros, entre los kilómetros 997 y 1117.

El tercer contrato corresponde a la Ruta Nacional 151. La empresa Ribeiro SRL quedó propuesta para realizar los trabajos entre el yacimiento Medanito y el límite con La Pampa, en un recorrido de 41 kilómetros. Su oferta fue de $3.945.575.463 (unos US$2,50 millones).

En conjunto, las tres propuestas representan cerca de $9.993 millones, equivalentes a unos US$6,34 millones. La Provincia prevé que los trabajos comiencen durante la segunda quincena de noviembre, con un plazo de ejecución de 120 días.

La cuarta intervención, en el sector de Puente 83, entre Cipolletti y Fernández Oro, todavía no está incluida en esta instancia. El jueves pasado se realizó una segunda apertura de ofertas tras quedar desierto el primer llamado, con propuestas de Ribeiro SRL y CECOSA, que ahora están siendo evaluadas por Vialidad Rionegrina.

La inversión total asciende a $10.718.576.797 (unos US$6,81 millones) y se financiará con aproximadamente $7.168 millones (US$4,55 millones) aportados por Oldelval y $3.551 millones (US$2,25 millones) de recursos provinciales. El plazo de ejecución será de 120 días.

El Tren del Valle, con apertura de ofertas para las seis paradas entre Cipolletti y Roca

La otra actividad central de la jornada será la apertura de ofertas para ejecutar las primeras obras de recuperación del Tren Patagónico del Valle. El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $1.781 millones (unos US$1,13 millones) y busca preparar la infraestructura para extender el servicio de pasajeros desde Cipolletti hasta Roca.

La contratación contempla trabajos en cinco estaciones: Cipolletti, Fernández Oro, Allen, J. J. Gómez y Roca. También incluye la construcción de un nuevo apeadero en inmediaciones de la Facultad de Medicina de Cipolletti.

Las intervenciones prevén mejoras en andenes, rampas de acceso, refugios cubiertos, señalización e iluminación. El plazo de ejecución establecido es de 90 días. La apertura permitirá conocer qué empresas se presentaron para realizar los trabajos y sus respectivas propuestas económicas.

El jueves 12 de noviembre se realizó una recorrida técnica organizada por Tren Patagónico S.A para conocer las zonas donde se emplazarán las nuevas rampas de acceso. El presidente de la empresa provincial, Roberto López, encabezó la actividad junto con los equipos técnicos y recorrió los puntos previstos para el ascenso y descenso de pasajeros, desde Roca hasta Cipolletti.

Participaron representantes de seis empresas: Induvia SA, Pose SA, Roque Mocciola SA, Cipiem SRL, Generar SRL y LEG Servicios SAS.