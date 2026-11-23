Rocío Marengo vivió un inesperado momento durante su participación en La noche de Mirtha, cuando comenzó a contar los preparativos de una celebración familiar y recibió un comentario sin filtros de Juana Viale. La conductora cuestionó la magnitud del festejo que la mediática está organizando y generó un particular intercambio frente a las cámaras.

Según informó TN, todo ocurrió durante la emisión del programa de eltrece, cuando Marengo repasaba su presente personal y profesional. En medio de la conversación, reveló que ya comenzó a organizar una importante fiesta por el primer cumpleaños de su hijo, fruto de su relación con Eduardo Fort.

Juana Viale sorprendió a Rocío Marengo con un comentario sobre el cumpleaños de su hijo

Durante la entrevista, Rocío Marengo se mostró entusiasmada con la celebración que está preparando, que incluirá inflables y diferentes atracciones para los invitados.

Mientras hablaba sobre su maternidad y la felicidad que atraviesa, Juana Viale quiso saber qué edad estaba por cumplir el pequeño.

La conductora creyó que se trataba del segundo cumpleaños, pero Marengo aclaró que estaba organizando el primero.

Fue entonces cuando Juana Viale lanzó una observación que tomó por sorpresa a su invitada.

«¿Pero tanto para un año? Si después no se acuerdan nada», expresó la conductora, al cuestionar la cantidad de preparativos para una celebración a tan temprana edad.

La frase generó un intercambio entre ambas, aunque Marengo no dudó en defender su decisión.

La respuesta de Rocío Marengo que dejó en claro su postura

Lejos de modificar sus planes, Rocío Marengo explicó por qué quiere organizar una gran celebración.

«Bueno pero a mí me gusta celebrar. Estoy contenta organizando la fiestita», respondió con naturalidad.

La mediática dejó en claro que el festejo representa un momento especial para ella y que disfruta de cada detalle de la organización.

Durante la charla también habló sobre los cambios que experimentó desde que se convirtió en madre y destacó la felicidad que le genera esta etapa de su vida.

Rocío Marengo habló de su presente laboral y sorprendió con una confesión

Además de referirse a su vida familiar, Marengo hizo un balance de su experiencia como conductora de Todo Cocinado, el programa gastronómico que encabeza por El Nueve.

La mediática aseguró que está conforme con la respuesta del público y destacó el cariño que recibe en la calle.

Sin embargo, cuando Juana Viale le preguntó si continuará al frente del ciclo durante 2027, reconoció que todavía no tiene certezas.

Explicó que su continuidad dependerá de una nueva convocatoria y admitió que tampoco sabe si desea mantener el ritmo de un programa diario.

De esta manera, Rocío Marengo dejó abierta la posibilidad de realizar cambios en su agenda profesional, mientras disfruta de su presente familiar.

La entrevista terminó dejando uno de los momentos más comentados del programa: el cuestionamiento de Juana Viale por la fiesta y la respuesta de Marengo, que defendió su deseo de celebrar sin importar la edad del homenajeado.