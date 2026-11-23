Para quienes están acostumbrados a tomar café por la tarde o por la noche, puede parecer inofensivo. Sin embargo, la cafeína permanece en el organismo durante varias horas y puede dificultar el descanso, incluso cuando se logra conciliar el sueño. Una revisión de estudios publicada en la revista Sleep indica que la última taza de café debería consumirse casi nueve horas antes de acostarse.

El estudio concluyó que, para evitar interrupciones en el sueño, el momento ideal para tomar la última taza de café es aproximadamente 8,8 horas antes de acostarse.

Por lo tanto, quienes suelen acostarse a las 10 de la noche debería tomar su última taza alrededor de la 1 de la tarde. El intervalo es mayor que la recomendación habitual de aproximadamente seis horas antes de acostarse. Esta diferencia subraya la importancia de considerar no solo la cantidad de cafeína ingerida, sino también el momento de su consumo.

Sin embargo, no existe una cantidad diaria ideal que funcione para todos. La sensibilidad a la cafeína y la velocidad de su metabolismo varían considerablemente entre las personas y pueden verse influenciadas por la genética.

La recomendación general para el consumo diario máximo suele ser de 400 mg de cafeína, lo que equivale a unas 4 o 5 tazas de café preparado.

Según los expertos, el consumo de cafeína cerca de la hora de acostarse puede reducir el tiempo total de sueño en unos 45 minutos y disminuir la eficiencia del sueño en aproximadamente un 7%. El estudio también identificó una reducción del sueño profundo y un aumento del tiempo de sueño ligero.

La eficiencia del sueño se refiere a la proporción del tiempo que una persona pasa en la cama y que realmente duerme. En general, se considera que un porcentaje cercano al 85% es adecuado. Por lo tanto, una reducción del 7% puede representar una pérdida significativa en la calidad del descanso.

El impacto también puede acumularse a lo largo de una semana. Perder unos 45 minutos de sueño por noche representa más de cinco horas menos de descanso en siete días.

¿Por qué sus efectos?

La cafeína actúa principalmente bloqueando la acción de la adenosina, una sustancia que el cuerpo produce a lo largo del día y que se asocia con la sensación de cansancio. Cuando la cafeína ocupa los receptores a los que se une la adenosina, impide temporalmente esta acción y mantiene el cuerpo más alerta. Pero cuando el efecto estimulante desaparece, la fatiga acumulada puede reaparecer con mayor intensidad.

Dormir bien sí es importante

Los adultos sanos generalmente necesitan entre siete y nueve horas de sueño por noche, aunque esta necesidad varía de persona a persona. Durante el descanso, el cuerpo realiza procesos físicos y metabólicos esenciales. Por lo tanto, reducir las horas de descanso para prolongar el tiempo de trabajo o de ocio puede tener consecuencias para la salud.

Si una persona necesita tomar café hasta altas horas de la noche para mantenerse despierta, conviene observar la calidad de sueño e investigar sus causas.