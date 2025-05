The Last Of Us: bomba para los fanáticos por un cambio rotundo que llegará en la tercera temporada

No es la primera vez que The Last Of Us sorprende a los fanáticos de la serie con un plot twist. La muerte de uno de los personajes principales dejó boquiabiertos a todos, sin embargo, no preveían que la tercera temporada también cuente con una decisión clave en la trama que seguro no te imaginas.

Queda tan solo un capítulo para que termine la segunda temporada de The Last Of Us, la exitosa serie de HBO basada en la aclamada saga de videojuegos de Naughty Dog. Durante estos episodios conocimos al personaje interpretado por Kaitlyn Dever, Abby, quien se transforma en la antagonista de este relato.

La joven Abby es hija de Jerry Anderson, el cirujano de las Luciérnagas que Joel mata al final de la primera temporada para salvar a Ellie. Así, la integrante del grupo conocido como los WLF (Washington Liberation Front) emprende un camino de represalias contra el protagonista, cuyas consecuencias son el inicio de la aventura de Ellie por buscar venganza, que vemos durante toda esta segunda entrega.

A poco de que termine, ya se especula que pasará con los personajes en la tercera temporada y fue la misma actriz Katherine Ohara que interpreta a la psicóloga Gail quien reveló que llegará un dramático giro en el relato en la tercera entrega.

En diálogo con la revista Variety, indicó que la trama se centrará en la historia de Abby, nuestra antagonista. Se trata de una decisión acertada por parte de la producción para conocer más en profundidad al personaje antes de llegar al desenlace de la historia.

Cuándo se podrá ver la tercera temporada de The Last Of Us

Los más ansiosos deben saber que la temporada tres está lejos de llegar a la pantalla, Aún falta el final de temporada de la segunda entrega y aunque se sabe que habrá una tercera parte de esta historia, se estima que no se sabrá de ella hasta el 2027.