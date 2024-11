«The Last of Us» con Pedro Pascal tendrá segunda temporada y será antes de lo esperado

Ya se sabe, «Stranger Thing 5» llega a Netflix para cerrar un ciclo de ciencia ficción exitoso. Pero, no es la única serie que anunció novedades. También lo hizo «The Last of Us».

HBO ya confirmó lo que muchos fans de «The Last of Us» esperaban: la serie tendrá segunda temporada. Y además, que su estreno será antes de lo esperado.

Ya también confirmó que que Pedro Pascal y Bella Ramsey volverán a ser los protagonistas de esta serie que tuvo mucho éxito.

La primera temporada fue todo un éxito. De eso no hay dudas. La producción no solo disparó cifras de público en HBO sino que se estableció como una de las mejores versiones de videojuegos en formato pantalla, obteniendo numerosos premios y el reconocimiento tanto de los críticos como del público.

Cuándo se estrena la segunda temporada de «The Last of Us»:

Casey Bloys, el jefe de HBO, confirmó a IGN que la segunda temporada de la famosa serie postapocalíptica se estrenará en 2025.

A pesar de que todavía no se ha determinado un día concreto, se espera que sea para la primavera del 2025 del hemisferio norte. Por eso, todo indica que marzo o abril podrían ser los meses en los que se emita el primer episodio.

Además, se rumorea que la fecha de lanzamiento de «The Last of Us» coincida con el límite de candidatura para los Premios Emmy, que finaliza el 31 de mayo.

También se supo que los capítulos serán de menor duración. Y será únicamente de siete episodios en vez de los nueve que tuvo la primera.