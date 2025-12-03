Tormenta de Fuego: cineastas de la Patagonia ganaron una mención de honor en Italia

El 9 de marzo del 2021, en Chubut se registró el incendio periurbano más grande de la historia del país. Ante la voracidad del fuego que consumió casas y todo recuerdo vivo del pasado, a los damnificados solo les quedó la misión de sobrevivir y empezar de nuevo. Para ellos, “una intencionalidad política y económica” se escondía detrás de las llamas.

El disruptivo documental “Tormenta de fuego, incendios en la Patagonia” de Luciano Nacci y Axel Emilien se plantea -en una hora y tres minutos- llegar hasta el fondo o al menos enfocar, con una mirada crítica, el tema que ocupa y preocupa cada temporada en la cordillera patagónica.

Con voces, imágenes, protagonistas y un mensaje por descubrir; los realizadores de la región estrenaron su obra en 2024 en la que se animaron a contar la catástrofe en clave de cine, para generar conciencia. Por ese trabajo, recibieron un reconocimiento en el 8º Festival Internacional de Cine Foreste di Bergamo, Italia.

De 35 años y corazón viedmense, Luciano Nacci es uno de los directores y dueño de la productora “KM Sur”. Él viajó a Europa para recibir la mención en persona hace algunos días junto a la productora del largometraje, Florencia Velozo.

El documental ya fue proyectado en más de 15 salas, 20 festivales del mundo y luego de haber cosechado varios premios, contaron cómo y porqué surgió.

«El rodaje de Tormenta de Fuego lo empezamos a realizar a las tres semanas que había ocurrido el incendio», cuenta Luciano. Cuando sucedió la catástrofe, Luciano y Axel estaban en Buenos Aires. «Nos agarró impotencia ante el hecho y de alguna forma teníamos que actuar«, recordó.

Era el inicio de la pandemia y no se podía salir, pero pidieron permisos como periodistas para poder cubrir el incendio. «Algo podemos hacer, nosotros hacemos cine. A partir de eso nos lanzamos con la cámara, el dron, sonido y el auto», dice. Así, llegaron a Lago Puelo, Golondrinas y El Hoyo y se fue gestando la película.

«Creemos que el verdadero reconocimiento es que se vea (…) Es una película humana, que tiene que llegar a la mayor cantidad de gente posible». Luciano Nacci, director de «Tormenta de Fuego»

Quién es Luciano Nacci, cineasta de Río Negro

El rionegrino es egresado de la Carrera de Dirección de Cine y TV en el Centro de Investigación y Experimentación en Video y Cine (Cievyc) y graduado de la Licenciatura de Enseñanza de las Artes Audiovisuales en la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).

Tenía apenas 23 cuando fundó la productora KM Sur, con la cual realizó programas de televisión y numerosos cortometrajes, muchos de ellos premiados a nivel internacional. Por eso, sus realizaciones lo llevan a viajar por el mundo.

En 2019 presentó su opera prima “Los caminos de Cuba”, declarada de interés social y cultural por la Legislatura de Río Negro. El documental ya ha participado en más de 15 festivales nacionales e internacionales. En 2020, con 30 años, recibió el premio al mérito por su aporte a la cultura por la Legislatura de Río Negro.

Actualmente, Nacci dirige el Festival de Cine Luz del Desierto que se realiza en la ciudad de Avellaneda y el Patagonia Media Festival de la ciudad de Viedma y Patagones. También es curador del Festival Internacional de Guayaquil y docente audiovisual en el Centro de Formación Profesional de la Ciudad de Buenos Aires y en la escuela de cine Taller Imagen.

Quién es Axel Emilien, cineasta de Neuquén

Por su parte, Axel Emilien Caillet-Bois tiene 37 años. Es estudiante de escritura en la Universidad Nacional de las Artes y actor patagónico, nacido en la ciudad de Neuquén. Ahora vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transitó su formación actoral entre 2012 y 2018 con los maestros Norman Briski y Agustín Alezzo.

Como realizador audiovisual, se interesa por la conciencia ecológica y el impacto ambiental. En cine ejerció roles como actor en distintas ficciones, presentador y narrador en documentales y productor y guionista en ambas categorías.

Más premios para «Tormenta de fuego»

Este no es el primer reconocimiento que obtiene el documental patagónico por el mundo. Son varias las selecciones y premios recibidos, en festivales no solo del país sino de España, Estados Unidos, Colombia, Italia, Rusia, México, Chile y Uruguay.

Mejor Documental en el 1° Festival de cine de Fonfría (España)

Mejor Documental 5° Overcome Film Festival (Estados Unidos)

Mejor documental ambiental Festival de cine en las sierras (Argentina)

40° Festival de cine de Bogotá (Colombia)

38° Festival de cine de Trieste (Italia)

18° Festival de Cine Inusual (Argentina)

1° Festival de cine de Ushuaia (Argentina)

7° Festival de Cine Internarrial (Argentina)

1° Festival de Cine de Yopal (Colombia)

9° Festival Villa del Cine (Colombia)

20° Festival de Cine de Saratov (Rusia)

13° Festival de Cine Festiver (Colombia)

5° Festival de Cine de Puerto Montt (Chile)

6° Festival de Cine de América (México)

11º Construir cine (Argentina)

1º MDM Festival de Montevideo (Uruguay)