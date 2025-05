Festival de Cine Social del Río Negro: una edición que sembró cultura con mirada patagónica

“Es un festival que está en crecimiento y por ahora nosotros no le vemos el tope”, balanceó Luciano Nacci, realizador audiovisual y director del Festival Internacional de Cine Social del Río Negro que ya va por su tercera edición.

Con 34 años y nacido en Viedma, el cineasta y músico -que ahora vive en Buenos Aires- fue el encargado de organizar el festival junto a su colega Sebastián Labaronne de “Cooperativa Minga”, quien trabaja en el Laboratorio de Contenidos Digitales de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).

El evento se llevó adelante desde el 22 al 25 de mayo, en la comarca Viedma-Carmen de Patagones. Según explicaron los organizadores, esta edición tuvo una convocatoria de más de 2.000 personas entre las funciones en escuelas, universidades y el público en general que acudió a las actividades.

Fotos: gentileza.

Más de 30 películas formaron parte de la selección oficial en las secciones de largometrajes, cortometrajes que compiten a nivel nacional e internacional. Las obras fueron seleccionadas entre más de 400 producciones recibidas a nivel internacional.

Esta vez participaron no solo espectadores de la comarca Viedma Patagones, sino que hubo visitantes desde Santa Rosa, Bahía Blanca, Neuquén, La Plata, Buenos Aires. “Logramos nuestro objetivo, que es primero seguir manteniendo este espacio y hacer que crezca”, dijo Nacci.

“Somos patagónicos colaborando para que haya una pantalla de exhibición más dentro de la cultura argentina”, destacó el realizador.

Es que los curadores son de la Patagonia, la mayoría de Viedma y Patagones al igual que los jurados y todo el equipo de técnica y el detrás de escena. Además, Nacci se refirió a las películas en competencia: muchas son patagónicas.

“Es un festival que se hace con mucho amor y muy a pulmón entre dos productoras independientes que son Kilómetros Sur Films y Minga. Y nos pone contentos el hecho que es un festival que va creciendo año a año”, destacó el organizador. Nacci, por su parte, forma parte de “KMSur» que se especializa en realización cinematográfica y la distribución de películas a festivales de todo el mundo.

Una de las joyas del encuentro de cuatro días fue la presencia del actor y director argentino Diego Cremonesi, reconocido por sus personajes en las series “Nafta Súper”, “Un gallo para Esculapio”, “El Marginal” y “Monzón”. En cine, tuvo un largo recorrido también con su performance en películas como “Masacre esta noche”, “Kryptonita”, “Gilda, no me arrepiento de este amor” “El Potro, lo mejor del amor”, “Rojo” y “Pistolero”.

En Viedma, dio talleres y charlas de actuación en medio del festival. También estuvo presente el actor viedmense Lucas Pose, conocido por su rol en «El Marginal», quien pudo intercambiar cara a cara con el público.

“(Cremonesi) Quedó muy contento con la hospitalidad de Viedma, Patagones (…) cuando él habló y dio una charla sobre actuación, la sala estuvo llena, mucha gente haciendo preguntas. Habían visto sus películas, esta sorpresa de tenerlo de cerca y poder hablar con él, generó algo muy interesante”, dijo Nacci.

Además, agregó que un importante aporte social es la proyección de películas en instituciones educativas, por lo que lograron llegar a más de 400 estudiantes de todos los niveles, según los primeros cálculos.

Festival de Cine Social: desde la cultura, un aporte al turismo

La llegada de asistentes de otros puntos del país significó un aporte al turismo, según balanceó Luciano Nacci. “Mucha de la gente que vino no conocía Viedma, no conocía Patagones, no conocía La Boca, era la primera vez”, apuntó y ellos mismos se ocuparon de que los turistas conocieran la zona, paisajes, geografía, fauna y su historia.

“Es un festival de cine, pero también es un festival cultural donde la gente puede conocer nuestra zona, nuestro lugar y a su vez ver películas, lo cual eso nos parece súper interesante”, aseguró.

“Creemos indispensable el fomento a las pantallas como vehículo hacia el encuentro entre las películas y el espectador, entendiendo al cine como una herramienta indudable de transformación social”. Luciano Nacci, realizador audiovisual y director del Festival de Cine Social del Río Negro.

Hubo bandas musicales, intervenciones artísticas y hasta pintada de murales que dejaron huellas en los paredones de Viedma y Patagones.

Cabe recordar que este festival surgió en 2023 por la necesidad de que haya un festival de cine en la comarca Viedma Patagones, ya que no tenían. Interesados por las temáticas de derechos humanos, soberanía alimentaria y comunitarias; los realizadores que lo gestaron vienen produciendo contenidos “sociales”. Decidieron denominarlo “del río Negro” por el curso de agua y no por la provincia; ya que el río es lo que une y da identidad a la comarca.

La iniciativa contó con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Río Negro, del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Río Negro, la Subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Viedma, la Unión de Trabajadores de la Educación Rio Negro, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Patagones y diversas organizaciones y emprendimientos locales.