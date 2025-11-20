Última función de «La pintura prohibida» en el Alto Valle: «¿Está todo permitido?»

Una pareja al límite, secretos oscuros que se rompen como cristales, la desesperación de diciembre de 2001 y un hilo de esperanza. La Pintura Prohibida, la tragicomedia escrita y dirigida por la psicóloga del Alto Valle, Gabriela Gaumet, baja el telón este domingo 23 con una última función en el Ámbito Estreno de Neuquén.

Gabriela es oriunda de Río Cuarto, Córdoba, pero hace 16 años que vino a vivir a la región. Primero vivió ocho años en Centenario y actualmente está radicada en Cinco Saltos. En medio de la pandemia por Covid19, empezó a escribir su ópera prima inspirada en aquel diciembre bisagra de 2001, un tiempo que resuena en el presente.

La escena nos sitúa en la vida de un pintor y una arquitecta, dos profesionales devorados por la crisis económica que les impide vivir de su deseo. Él debe entregar un cuadro crucial, ella esconde una doble vida profesional y ambos guardan proyectos truncos que los separan cada vez más.

La obra es una autopsia a la pareja en medio de la tormenta. «La historia trata de cómo se sobrevive en un tiempo de crisis», comentó Gaumet. Pero lo que comienza como una discusión sobre la supervivencia económica pronto se transforma en un derrumbe íntimo. Lo que la gente evocaba en la calle –el estallido social, la protesta, la angustia– se convierte en un espejo del caos que comienza a reinar dentro de ese hogar, cuando los secretos personales se develan.

Los protagonistas, empujados por la adversidad, toman una “decisión transgresora” en cuanto al arte y su moral, planteándose una pregunta que atraviesa toda la trama: «¿Está todo permitido?».

Última función de «La pintura prohibida». (Gentileza).

Todos ocultan algo en La pintura prohibida

La tensión se vuelve asfixiante cuando irrumpe en escena una galerista de arte que va a buscar la obra prometida acompañada de su guardaespaldas, ambos con sus propios enigmas a cuestas. También aparece una «vecina chismosa» que trae un conflicto cargado de dobleces.

Cada personaje le oculta algo a otro y, en el momento en que estas tramas se cruzan y explotan, la obra muta dramáticamente.

Es ahí, en la cumbre del enredo existencial y ante la necesidad de retener a quienes han descubierto su secreto, donde aparece el humor más desopilante. La desesperación se vuelve comedia absurda, demostrando la capacidad humana de encontrar algo ridículo incluso en el dolor más profundo.

El orgullo de esta producción es su fuerte raíz local. Todo el elenco, formado por Pablo Vitulich, Paula Cortona, Leticia Pérez, Giselle Glinka y Pablo Cosa, vive y respira el Alto Valle. Además, la puesta en escena cuenta con la colaboración de un talento neuquino de exportación: el artista Alejandro Manríquez, cuyas obras reales enriquecen la escenografía.

La escenografía cuenta con pinturas del artista Alejandro Manríquez. (Foto: Gentileza).

Los espectadores de La pintura prohibida se van de la sala con «un hilo de esperanza»

Gaumet busca que el espectador, al salir de la sala, se lleve una bocanada de aire: “Yo creo que hay un hilo de esperanza”.

Para la autora y directora, la esperanza no está en el fin de la crisis, sino en la «fidelidad a uno mismo, en no traicionar el deseo», a pesar de los obstáculos y las adversidades que la vida, o un 2001 que se repite, pongan en el camino.

El teatro, según la autora, ofrece una conexión que la tecnología y las imágenes no pueden reemplazar. Es una experiencia colectiva viva que moviliza y hace que uno se repregunte su propia historia. Este domingo 23, a las 20:30, será la última función de esta joya regional que nos recuerda que «la explosión más grande», a veces, ocurre en el silencio de nuestra propia sala.

La pintura prohibida: este domingo 23, a las 20:30, en el teatro Ámbito Histrión. (Gentileza).

Tercera y última temporada de La pintura prohibida

La obra teatral «La Pintura Prohibida» ha completado exitosamente su tercera temporada en el circuito del Alto Valle. Fue estrenada en septiembre del año pasado (2024) en la Caja Mágica de Cipolletti, donde también se presentó durante su segunda temporada en marzo de este año (2025).

Su tercera y última temporada tuvo lugar en la sala Ámbito Histrión de Neuquén, culminando con la función final programada para el domingo 23 de noviembre.