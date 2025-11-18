Malena Baqueiro: la Patagonia como raíz y territorio mítico

La artista y escritora rionegrina Malena A. Baqueiro acaba de publicar en España su séptimo libro, Apeutun de Las Magas, una obra que entrelaza mitología, paisaje y memoria patagónica. Editado por Círculo Rojo, el texto está disponible en plataformas digitales, y también en la Librería Cultura de Bariloche, donde algunos ejemplares llegaron recientemente a la región.

Malena Baquiero pinta y escribe desde la estepa

Baquiero nació en General Conesa y se crió en la isla de Choele Choel. Desde hace décadas entre la pintura y la literatura. “La literatura, complemento imprescindible en mi obra pictórica, es hoy un recurso necesario del lenguaje expresivo”, cuenta. En ambos lenguajes, el territorio aparece como raíz: la autora pinta y escribe desde la estepa, el viento y la piedra, con la certeza de que “quedan por siempre impresos en la piel de los nacidos huilliches”.

El origen de Apeutun de Las Magas se remonta a los años de formación de la autora, cuando cursaba Bellas Artes y descubrió Tradiciones araucanas, de la antropóloga alemana Bherta Koessler Ilg, radicada en Neuquén. “Hallé en él un manantial fresco y genuino. Es mitología pura de nuestro pueblo originario, literatura homérica”, recuerda.

Ese hallazgo fue decisivo: las historias recopiladas por Bertha Koessler-Ilg (folclorista argentina de origen alemán) -de dioses, mujeres sabias y fuerzas naturales- se convirtieron en una fuente inagotable de imágenes. “Supe que en algún momento esa hermosa obra sería fundamento de una muestra. Las imágenes quedaron en resguardo en mi imaginario, las atrapé y las volqué en Apeutun de Las Magas”, explica.

Con el tiempo, esas visiones derivaron en un universo propio donde la Meseta de Somuncurá se transforma en el escenario del encuentro entre las magas del mundo: mujeres guardianas de un conocimiento ancestral, hijas de la Cruz del Sur y del espíritu de la tierra. En ellas conviven la naturaleza, la palabra y la energía de lo femenino como fuerzas que trascienden el tiempo y el espacio.

Sensación de oralidad

Desde el Departamento de Lectura de la Editorial Círculo Rojo destacaron que Las Magas “se inscribe en el ámbito de la fantasía con un marcado componente mítico y simbólico, enraizado en la cosmovisión de los pueblos originarios del sur del continente”. Subrayan además su “prosa rica en imágenes y descripciones”, capaz de transmitir “una sensación de oralidad, como si cada pasaje fuera contado alrededor de una fogata, manteniendo viva la tradición del relato mágico”.

Esa valoración editorial no hace más que confirmar lo que quienes conocen la obra de Baqueiro perciben desde hace tiempo: su capacidad para tender puentes entre las artes visuales y la palabra, entre lo ancestral y lo contemporáneo. En sus cuadros y en sus textos, el paisaje no es un fondo sino un personaje. El viento, la piedra y la luz de la estepa adquieren entidad propia, y las voces femeninas que habitan sus relatos son parte de una tradición que se renueva en cada lectura.

La autora concibe la creación como un acto de memoria y resistencia. En su universo, lo mítico no es evasión sino raíz. “No se puede salir de las marcas que la vida nos ha dado”, dice, y en esa afirmación parece resumirse su poética: escribir y pintar desde la experiencia para que el territorio siga hablando.

En Apeutun de Las Magas, la Patagonia se revela como un territorio espiritual donde la belleza y la dureza conviven. Allí, la palabra tiene el poder de nombrar, sanar y mantener vivo el vínculo con la tierra.

La novela es, en ese sentido, un viaje interior: una búsqueda de sentido en la vastedad, una conversación con las fuerzas naturales y una celebración del linaje femenino.

Malena Baqueiro como artista logró construir una obra profundamente local y, al mismo tiempo, universal. Con ella, vuelve a demostrar que el arte, con pinceles o con palabras, puede ser una forma de regresar al origen.

Ficha técnica del libro