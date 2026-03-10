Una noche de hot jazz en Roca con el espíritu de Nueva Orleans y Chicago

¿Cómo se siente el dixieland en una noche jazz en Roca? Una buena pregunta para una mejor respuesta: basta con ir, en la noche de mañana jueves, al Primer Ciclo de Jazz de Nueva Orleans.



Se trata de un espacio de revisionismo del Dixieland de Nueva Orleans a cargo del grupo HOT3sss que ya tuvo su primer capitulo la semana pasada, en Neuquén, y que esta vez se presentará, a las 21.45, en la Sala Quime Quipan (Alfredo Palacios 2428, Roca). Como invitado estará Roberto Flores en saxo tenor.

Las entradas, a 20.000 pesos, se pueden comparar por transferencia al alias willy.jazz.tromba. También se pueden conseguir en puerta la noche del show.

HOT3sss es el original trío conformado por Sergio Ianni, en banjo; Federico Sánchez, en tuba, y Guillermo Lancelotti en trompeta, scat y algunos elementos de percusión. Y el no menos original nombre del trío “remite tres calientes, por la música que hacemos, ya que se le llama hot jazz, jazz caliente”, revela Lancelotti.

“La idea de este proyecto surge a través del grupo reducido, un trío de hot jazz por la necesidad de que este género y estilo no decaiga con el paso del tiempo”. Guillermo Lancelotti, trompetista de HOT3sss



“Es la denominación que resalta en la alegría, golpes emocionales y rítmicos de la música que contrasta con estilos más fríos o estructurados posteriores, jazz tradicional, este último se utiliza para referirse al revival o el resurgir del estilo de los años 20 en los años 50 para que no quede en el olvido, jazz antiguo o clásico”, resume el trompetista.

Banjo + tuba + trompeta = HOT3sss, dixieland hecho en Roca.



“La idea de este proyecto, tanto del trío como del ciclo, surge a través del grupo reducido, un trío de hot jazz y de la necesidad de que este género y estilo no decaiga con el paso del tiempo”, cuenta.

“Es sabido que en el Mississippi se elaboró toda esta mermelada de diferentes raíces entrelazadas como África, Europa, Oriente Medio y tanto que podríamos seguir reescribiendo la historia de las influencias en la música y el arte en general”.



En Roca se está generando un creciente interés entre los músicos más jóvenes acerca del nacimiento de este jazz hijo del blues y del ragtime, gospel. “Es por eso que nosotros creemos necesario e interesante crear este ciclo una vez por mes, que cada segundo jueves se realice éste encuentro e ir invitando a partir del segundo mes, algún músico que se nos una” resalta Lancelotti.

El Dixieland es uno de los estilos de jazz tradicional, con predominio de los instrumentos de metal y de la improvisación desarrollado en la década de 1910. Dixieland alcanzó su popularidad máxima en los años 1920, especialmente en ciudades como Chicago y Nueva York, donde los músicos de Nueva Orleans emigraron. Aunque el swing y el bebop finalmente se volvieron más prominentes.



La Original Dixieland Jazz Band, que grabó su primer disco en 1917, fue el primer caso en que la música de jazz se denominó «Dixieland», aunque en aquella época el término se refería a la banda, no al género. El sonido de la banda era una combinación de ragtime afroamericano/nueva Orleans y música siciliana.

La música de Sicilia fue uno de los muchos géneros de la escena musical de Nueva Orleans durante la década de 1910, junto con la música sacra de iglesia, la música de bandas de música y el blues.

Mucho más tarde, el término Dixieland fue aplicado al jazz primitivo por los revivalistas del jazz tradicional, a partir de las décadas de 1940 y 1950.