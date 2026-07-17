¿La Estatua de la Libertad se vistió de Argentina y España?: la verdad sobre el video viral antes de la final

La expectativa por la final del Mundial 2026 provocó una verdadera explosión de contenidos en las redes sociales. En las últimas horas se volvió viral un impactante video en el que la Estatua de la Libertad aparece iluminada y vestida con los colores de las selecciones de Argentina y España, los dos equipos que definirán el título.

Las imágenes sorprendieron por su realismo y rápidamente fueron presentadas como un supuesto homenaje realizado en Nueva York. Sin embargo, no existen registros oficiales ni información periodística confiable que confirme que el histórico monumento haya sido intervenido de esa manera.

Todo indica que se trata de una producción digital realizada con inteligencia artificial o efectos visuales, creada para acompañar la enorme expectativa que despertó el partido decisivo.

El video viral de la Estatua de la Libertad antes de Argentina-España

En la secuencia que circula en TikTok, Instagram y otras plataformas, la Estatua de la Libertad cambia su tradicional tonalidad verde por los colores de los dos países finalistas.

En algunos fragmentos luce el celeste y blanco de la Selección argentina, mientras que en otros aparece cubierta por los tonos rojo y amarillo de España. Además, distintas versiones incorporan imágenes de la Copa del Mundo, luces y movimientos de cámara que refuerzan la apariencia de un espectáculo real.

El video fue replicado por miles de usuarios y generó dudas debido a su alto nivel de detalle. No obstante, hasta el momento el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, encargado de administrar el monumento, no informó sobre ninguna proyección o intervención relacionada con la final.

¿Es real el homenaje a Argentina y España?

No hay elementos que permitan afirmar que las imágenes sean reales. Tampoco aparecen fotografías del supuesto homenaje en las coberturas de las principales agencias internacionales ni en los canales oficiales de la Estatua de la Libertad.

Por esa razón, el material debe interpretarse como una recreación artística o una producción generada digitalmente, y no como un homenaje oficial realizado sobre el monumento.

Este tipo de contenidos se volvió cada vez más frecuente debido al avance de las herramientas de inteligencia artificial, que permiten crear escenas ficticias con una apariencia altamente realista. Investigaciones especializadas advierten que la generación de videos sintéticos dificulta cada vez más distinguir a simple vista entre imágenes auténticas y producciones artificiales.

La final del Mundial que paralizará al planeta

La viralización del video se produjo en la previa de la esperada definición entre Argentina y España, que se enfrentarán este domingo 19 de julio por el título del Mundial 2026.

La Selección argentina consiguió su lugar en la final después de vencer 2-1 a Inglaterra con una remontada sobre el cierre del partido. Enzo Fernández marcó el empate y Lautaro Martínez convirtió el gol de la clasificación, ambos después de asistencias de Lionel Messi.

España, por su parte, avanzó tras imponerse 2-0 ante Francia en la otra semifinal. El conjunto europeo controló el encuentro y aseguró su regreso a una final mundialista con una sólida actuación colectiva.

Lionel Messi y Lamine Yamal, protagonistas de una final histórica

El encuentro también genera una enorme atención por el duelo entre Lionel Messi y Lamine Yamal, dos futbolistas separados por varias generaciones, pero unidos por una curiosa historia.

En los últimos días volvió a circular la fotografía tomada cuando Yamal era apenas un bebé y Messi participó de una producción solidaria del Barcelona. La imagen adquirió una nueva dimensión ahora que ambos volverán a encontrarse como referentes de Argentina y España en una final del mundo.

La expectativa internacional explica la aparición de numerosos homenajes, montajes y producciones digitales. El video de la Estatua de la Libertad forma parte de ese fenómeno: una escena ficticia que logró volverse viral por combinar uno de los monumentos más famosos del mundo con los colores de los dos finalistas.

Cómo detectar si un video fue creado con inteligencia artificial

Aunque las herramientas digitales mejoraron notablemente, todavía existen detalles que pueden ayudar a reconocer contenidos artificiales. Los cambios bruscos en las formas, los movimientos poco naturales, las luces imposibles o las alteraciones en objetos y edificios son algunas de las señales más frecuentes.

También es importante verificar si el supuesto acontecimiento fue informado por organismos oficiales o medios periodísticos reconocidos. Cuando un hecho de semejante magnitud solo aparece en cuentas de redes sociales y no cuenta con fotografías desde diferentes ángulos, es probable que se trate de una recreación o un montaje.